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Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına alındı

Kars’ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:38
Yaralı Kerkenez Kars’ta tedavi altına alındı

Kars’ta duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bir şekilde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.


Kars’ta vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kerkenez, bir kutu içerisine konularak Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü getirildi. Burada yetkililere teslim edilen kerkenez, daha sonar Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek


Veteriner Hekimler tarafından tedavi altına alınan kerkenezin kanadın da problem olduğu belirlendi.


Kerkenez, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi yapıldıktan sonar yeniden doğal ortama bırakılacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:38
  1. doğa

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