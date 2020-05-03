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Aktüel

Yaralı halde bulunan doğan ve şahin koruma altına alındı

Konya’nın Çumra ilçesinde yaralı vaziyette bulunan doğan ve kızıl şahin koruma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:53:41 -
Yaralı halde bulunan doğan ve şahin koruma altına alındı

Konya’nın Çumra ilçesinde yaralı vaziyette bulunan doğan ve kızıl şahin koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Çumra ilçesi Erler Mahallesinde arazide uçamadığı belirtilen bir doğan bulunduğunun haber verilmesi üzerine verilen adrese gitti. Milli parklar ekipleri, kanadından yaralı olduğunu belirlediği doğanı teslim aldı. Çumra’da bir veteriner kliniği sahibi çift ise, yaralı halde buldukları ve ilk tedavisini üstlendikleri kızıl şahini, haber üzerine adrese gelen milli parklar görevlilerine teslim etti. Doğan ve kızıl şahinin tedavisinin yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Doğan ve şahinin tedavilerinin tamamlanması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

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