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Yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:57:29 -
Yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu tedaviye alındı

KONYA (AA) - Konya'da yaralı halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Selçuklu İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bir kuş bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giren ekipler, türün çobanaldatan kuşu olduğunu ve uçamadığını belirledi.

Muayene ve tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen kuşun, iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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