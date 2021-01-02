Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den çarpıcı sözler: Yapmayın, ailesi zarar görür

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere teknik direktör Fatih Terim, takım kaptanlarından Arda Turan hastaneye giderek oyuncunu durumuyla yakında ilgilendi.

Fotoğrafı sosyal medyaya sızdırıldı

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı sitenin ambulans görevlisi, Norveçli futbolcuyu hastaneye götürürken yaralı halinin fotoğraflarını çekerek sosyal medyaya sızdırmış ve büyük tepki çekmişti. İsmi açıklanmayan görevli için Sarı-kırmızılı kulüp yasal adımların atılacağını açıklamıştı.

Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraf tepksi

Omar'ın kaldırıldığı hastaneye ilk giden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak olmuş, Albayrak hastane çıkışında gazetecilere futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken sızdırılan fotoğraf ile ilgili de şunları söylemişti:

"Sitenin ambulans görevlisi sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar, ayıptır günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var. Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir? Bu konuyla ilgili kulüp olarak gereken adımları atacağız."

Elabdellaoui'den açıklama: Yapmayın, ailesi zarar görür

Omar Elabdellaoui, Cuma günü kendisini ziyaret edenlerden sızdırılan fotoğrafı ile ilgili bilgi aldı. Norveçli futbolcunun, görevli ile ilgili işlem başlatılacağını öğrenmesinin ardından verdiği cevap ise şu şekilde oldu: "Hayır, yapmayın işinden olur. Ailesi zarar görür."

Kaynak: Hürriyet