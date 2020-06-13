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Aktüel

Yaralı caretta caretta kıyıya vurdu

Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağası Milas’ın Güllük Mahallesi’nde kıyıya vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 19:15:33 -
Yaralı caretta caretta kıyıya vurdu

Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağası Milas’ın Güllük Mahallesi’nde kıyıya vurdu.



Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) bilgi verildi. DEKAMER tarafından Bodrum AKUT ekibine kurtarma çalışması için aktarılan bilginin ardından Bodrum AKUT ekibi Güllük Limanı’nda vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş vaziyetteki caretta caretta deniz kaplumbağasını kurtararak DEKAMER yetkililerine teslim etti.



Caretta caretta deniz kaplumbağasının DEKAMER’de yapılacak tedavinin ardından tekrar doğal ortamı olan denize bırakılması bekleniyor.

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