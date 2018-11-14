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Yaralı atı kurtarmak için seferber oldular

Ağrı'da araba çarparak yaralanan atı kurtarmak için belediye ve özel idare ekipleri seferber oldu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52
Yaralı atı kurtarmak için seferber oldular

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir aracın çarptığı yaralı at, öğretmenlerin haber vermesi üzerine belediye ve özel idare ekiplerince kurtarıldı.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Dalbahçe ve Suluçam köyleri arasında, yol kenarında yaralı bir at gören civar köylerdeki öğretmenler, durumu Doğubayazıt Belediyesine bildirdi.

Yoldaki fren izleri ve araç parçalarından bir aracın çarptığı anlaşılan yaklaşık 400 kiloluk yaralı atı kurtarmak için belediyenin veteriner işleri, itfaiye müdürlüğü ve ilçe özel idare ekipleri seferber oldu.

Bölgede etkili olan soğuk havaya rağmen büyük bir özveri gösteren ekipler, yaralı atı kepçe ve halat yardımıyla yol kenarından çıkardı.

Bu arada soğuktan etkilenen ekiplerin, itfaiye aracının egzoz kısmında ellerini ısıtması dikkati çekti.

Yaralı at, belediyenin sahipsiz hayvan bakım ve koruma merkezinde tedavi altına alındı.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:52
  1. Yaralı atı kurtarmak için seferber oldular
  2. Ağrı
  3. Doğubayazıt
  4. Yaralı at
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