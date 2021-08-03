Yaralar tez zamanda sarılacak mağdurlar evlerine kavuşacak

Hasan Eğrigöz Ankara

Köy evlerimizin; ahırı, deposu ve bahçesi olacak. 1 yıl içerisinde evlerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacağız” açıklamasıyla vatandaşlara müjdeyi verdi. Akit’e konuşan siyasiler de her afette olduğu gibi bunda da vatandaşların yalnız bırakılmayacağının altını çizdiler.

Sözler hep yerine getirildi

Geçmişte olduğu gibi bu afetten sonra da vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini belirten TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, şunları dile getirdi: “Her doğal afette olduğu gibi bu olayda da devletimiz verdiği sözü tutacak. Giden canlar geri gelmez, ona üzülüyoruz. Fakat mağdur olan vatandaşlarımızın Elazığ, İzmir depremlerinde olduğu gibi mağdur olan vatandaşlarımızın yaraları sarılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 19 yıldır verdiği her sözü tuttu. Geçmişteki tecrübelerimiz bunu gösteriyor. Millet lehine verilen sözler yerine getirildi örnekleri de var.”

TOKi evleri yapar ve teslim eder

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, şunları söyledi: “Daha önce benzer hususta depremlerde yapıldı. Elazığ, Malatya, Denizli Bozkurt Çardak’taki depremlerde yapıldı. Bizim Afyonkarahisar’ın köylerinde de şu anda inşaatlar devam ediyor. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı da yapılıyor. Yeni, yerel mimariye uygun TOKİ köylerimizi, yanan yerlerimizi tekrar afet kapsamında yaptı, yapacak. Yapar ve teslim eder. Daha önce verdiği her sözü yerine getiren Sayın Cumhurbaşkanımız bunu da yapar. İnşaallah yangının zararları giderilerek yeni konutları yapıp hak sahiplerine teslim edilecektir ve mağdurların yaraları tez zamanda sarılacaktır. Önemli olan bugünkü sıkıntılı süreçte acılı azaltmak, yangını bir an önce söndürmek ve bunun için gayret sarf etmek gerekiyor. Yangını daha körükleyen, Türkiye’yi sırf Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye düşmanlığı için kötüleyip, aciz bir devlet noktasına sokmak için gayret sarf edenlere karşı dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyim.”

