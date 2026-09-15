Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..
Barış Alper için Okan Buruk'tan şaşırtan karar geldi.
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Barış Alper için Okan Buruk'tan şaşırtan karar geldi.
Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider tamamlayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı tartışma konusu oldu. Eleştirilerin odağındaki yıldız futbolcu için Okan Buruk'un radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 13'e yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.
Evinde Kocaelispor karşısında kritik bir galibiyet alan Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor.
Milli futbolcu, sezon başından bu yana gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
Bu sezon çıktığı 6 maçta 490 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı üretemedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcusuyla ilgili flaş bir karar aldı.
Tecrübeli çalıştırıcı, Leao'nun takıma dahil olması ve Osimhen'in sakatlık dönüşünde Barış Alper'i sağ bekte oynatmayı planlıyor.
Singo tamamen iyileşip dönmüş olsa bile Buruk'un milli futbolcuyu sağ bekte oynatma düşüncesi olduğu öğrenildi.
Buruk'un bu denemeyi ne zaman yapacağı ise merak konusu.
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