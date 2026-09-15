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Tereyağının gerçek olup olmadığını anlamak için 5 ipucu bu yapılmalı.. Böyle bir tona sahip Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!.. Emek vererek beslediğiniz kedi meğer bunun peşinde: Sosis yemiyorlar! Duyan inanamadı Icardi'nin başına gelene bak: Lazio, Mauro Icardi için kararını verdi Rusya benzini Euro-5'e kıyasla yüksek: İHA saldırıları nedeniyle akaryakıt krizi yeniden gündemde Hasan Emrah Savcı yazdı: Okan Buruk’un şirazesi kaydı... 2026’nın en çok kazandıran meslekleri açıklandı! Zirvedeki gelir dudak uçuklattı! Acil toplantı diyerek duyurdular: Bu kez 4 maça çıkmışken Tedesco kovulmanın eşiğinde!
Spor
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Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Barış Alper için Okan Buruk'tan şaşırtan karar geldi.

#1
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider tamamlayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı tartışma konusu oldu. Eleştirilerin odağındaki yıldız futbolcu için Okan Buruk'un radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

#2
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

#3
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

#4
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 71. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

#5
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 13'e yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor ise 9 puanda kaldı.

#6
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Evinde Kocaelispor karşısında kritik bir galibiyet alan Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor.

#7
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Milli futbolcu, sezon başından bu yana gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

#8
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Bu sezon çıktığı 6 maçta 490 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı üretemedi.

#9
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız futbolcusuyla ilgili flaş bir karar aldı.

#10
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Tecrübeli çalıştırıcı, Leao'nun takıma dahil olması ve Osimhen'in sakatlık dönüşünde Barış Alper'i sağ bekte oynatmayı planlıyor.

#11
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Singo tamamen iyileşip dönmüş olsa bile Buruk'un milli futbolcuyu sağ bekte oynatma düşüncesi olduğu öğrenildi.

#12
Foto - Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz planı şaşırtacak cinsten!..

Buruk'un bu denemeyi ne zaman yapacağı ise merak konusu.

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