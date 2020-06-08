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Aktüel

Yaralanan üniversite öğrencisi kurtarılamadı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde park halinde duran traktöre çarpan üniversite son sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:00:25 -
Yaralanan üniversite öğrencisi kurtarılamadı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde park halinde duran traktöre çarpan üniversite son sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre kaza İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde iken park halinde duran traktöre arkadan çarpan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Mehmet Emre Gümüş, motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi. Çarpışmanın şiddetiyle çıkan gürültüyü duyan çevreden vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri soruşturma başlatırken, yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Emre Gümüş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin 2.45 promil alkollü olduğu iddia edildi.


Her ikisi de öğretmen olan Abdullah ve Güliz Gümüş çifti, oğullarının kaza haberini duyunca sinir krizi geçirdi. Hastane morguna kaldıran Gümüş’ün cenazesi savcının ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmır Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan Gümüş’ün cenazesi Ödemiş’e getirilerek ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığında toprağa verildi.

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