  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yaralanan çocuğun yanından ayrılmadı
Yaşam

Yaralanan çocuğun yanından ayrılmadı

Yeniakit Publisher
2023-05-25 09:58:00 -
Yaralanan çocuğun yanından ayrılmadı

Genç kız, kazada yaralanan 9 yaşındaki çocuğun yanından bir an olsun ayrılmadı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 yaşındaki genç kızla 9 yaşındaki erkek çocuk yaralandı. Kaza sonrası genç kız, yaralanan çocuğun yanından bir an olsun ayrılmadı, zaman zaman iyi olup olmadığını sordu.

Kaza, saat 15.10 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Elif H. (17) idaresindeki 07 UP 569 plakalı motosikletle, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet A.’nın (9) kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu asfalt zemine düşen Elif H. ve Ahmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası hafif yaralanan genç kız, yerde yatar vaziyetteki yaralı çocuğun yanından bir an olsun ayrılmadı, zaman zaman iyi olup olmadığını sordu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Vakalar arttı! Uzman isimden aşı çağrısı
Vakalar arttı! Uzman isimden aşı çağrısı

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vakalar arttı! Uzman isimden aşı çağrısı

Uçak kazasından sonra bakın ne yapmış!
Uçak kazasından sonra bakın ne yapmış!

Yaşam

Uçak kazasından sonra bakın ne yapmış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23