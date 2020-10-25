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Dünya Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yaptırımlar için imkanların kalmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:55:00 -
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, bugünkü basın toplantısında, “Rusya ve İran ile ilgili karşı karşıya kaldığımız sorunlardan biri, şu anda bu ülkelere karşı o kadar çok yaptırımımız var ki artık bir şeyler yapmak için çok az imkanımız kaldı” ifadesini kullandı.

O’Brien, “Çok az bir şey yapabiliriz ama yine de bu ülkeleri durdurmak için her bir potansiyel seçeneği inceliyoruz” dedi.

O’Brien, ABD’deki seçimleri etkileyebilecek Çin ve diğer ülkelere karşı da yaptırımları düşündüklerini söyledi.

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