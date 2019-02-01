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Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi

ABD’nin Priştine Büyükelçisi Philip Kosnett, Kosova'ya Sırp ürünlerine uygulanan yaptırımı kaldırması yönünde talepte bulundu. Talebi yaptırım tehdidiyle sürdüren ABD Büyükelçisi, reddedilince toplantı salonunu terk etti.

01 Şubat 2019 Cuma 15:27
Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi

Kosova'yı yaptırımla tehdit eden ABD Büyükelçisi reddedilince sinirlenerek toplantıyı terk etti.

ABD’nin Priştine Büyükelçisi Philip Kosnett Kosova liderleriyle yapılan görüşmeyi terk etti.

Başbakan Haradinaj reddetti

Kosnett, Kosova'nın Sırp ürünlerine uyguladığı verginin kaldırılması ve diyalogun başlaması talebi Başbakan Ramush Haradinaj tarafından reddedilince sinirlendi ve kapıyı çarparak toplantı salonundan ayrıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Başbakan Ramush Haradinaj ile toplantıda Büyükelçi Kosnett sadece iki yolun olduğunu, bunlardan ilkinin verginin kaldırılması ki bunun ABD’nin sonuna kadar Kosova’yı desteklediği anlamına geldiğini ve ikincisi ABD tarafından Kosova’ya hemen yaptırımların uygulanması ki bu da iki ülke arasında ilişkilerin ciddi zarar göreceği anlamına geldiğini net bir şekilde belirtti.

ABD ve AB baskı yapıyor

Kosova Hükümeti, 21 Kasımda Sırbistan ve Bosna ürünlerine yüzde 100 vergi uygulama kararını aldı. O günden itibaren Kosova verginin kaldırılması için ABD ve AB’nin baskısıyla karşılaşıyor.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:27
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