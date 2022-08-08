  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD başına ödül koymuştu... Pakistan öldürdü!

TOGG’dan muhteşem haber! İlk batarya paketlendi

Rusya neye uğradığını şaşırdı! Türkiye'den satın almak için apar topar harekete geçtiler

Dünya gıda krizi ile boğuşurken Almanya, İspanya ve Hollanda Türkiye'den satın almak için harekete geçti

Fenerbahçe'ye kızdı, eşine bakın ne yaptı! Skandal olay

Türkiye’ye milyarca dolarlık küstah tehdit: Rusya'daki gibi dev şirketleri ülkeden çekeriz

900 yıllık tarihi köprü dakikalar içinde yanıp yok oldu

Altın fiyatları tamı tamına yüzde 56 düştü! Vatandaşlarının Türkiye'ye akın ettiği ülkede şok

Zillet ittifakında yeni çatlak! Kılıçdaroğlu'nun sözleri İYİ Partilileri kızdırdı

8 Ağustos 1928: Taksim Cumhuriyet Anıtının Açılması
Dünya Yaptıklarına inanamayacaksınız! O bölge İslam karşıtlığının zirvesi!
Dünya

Yaptıklarına inanamayacaksınız! O bölge İslam karşıtlığının zirvesi!

Hindistan'ın güney eyaletindeki Karnataka'da Müslümanları hedef alan ayrımcı politikalar 30 yılı aşkındır devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 15:23:00 -
Yaptıklarına inanamayacaksınız! O bölge İslam karşıtlığının zirvesi!

Ayrımcılık içeren politikalar yalnızca kamusal alana indirgenmekle kalmıyor, aynı zamanda siyasi elitlerin öncü olmasıyla Hindu halkı nezdinde de taban buluyor.

Bu kapsamda linç etmeye varan uygulamalar gündelik hayatta karşılığını buluyor.

Örneğin, Radikal Hindu çeteler, Hindu inancına sahip kızların gönlünü çelme amacıyla onların önünde Müslüman erkekleri ağır bir şekilde darp edebiliyor.

Öte yandan inek kesimi için nakliye yapan Müslümanlar da lince uğruyor.

Müslümanlara yönelik halk tabanlı baskılar sadece bu saldırılardan ibaret değil.

Hinduların dini saiklerle Müslümanları katlettiği biliniyor.

Yargısız infazlar

Karnataka eyaletinden bir yetkilinin Hinduları öldürdükleri iddiasıyla Müslümanların yargısız bir şekilde infaz edilmesini savunduğu biliniyor.

Söz konusu önerme ise kanıtlanmamış ve bir soruşturmadan geçmekten yoksun kalmış iddiaların infazla sonuçlanabileceğine ışık tutuyor.

İslam karşıtı eylemler yalnızca erkeklere karşı değil. Zira Müslüman kadınlara karşı da birçok kısıtlamalar mevcut.

Bu yılın başlarında Karnataka eyaleti genelinde başörtüsü yasağı getirilmişti.

Başörtüsü engeli, Karnataka eyaleti başta olmak üzere Hindistan ve dünya genelinde yankı bulmuş ve birçok Müslüman bu karara karşı çıkmıştı.

Bölgedeki uzmanlar söz konusu ayrımcı politikaların salt gelişigüzel bir şekilde zuhur etmediğini, bilakis iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) üst düzey yöneticileri aracılığıyla Hindu toplumuna benimsettirildiğini belirtiyor.

İslam'a yönelik saldırıları görmezden gelmesiyle bilinen BJP'nin aynı zamanda Müslümanlara karşı saldırılarda başat rolü oynamasıyla Müslüman toplumların bulunduğu eyaletlerde gerilimin düzenli bir şekilde artacağından endişeleniyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23