Yaptıklarına inanamayacaksınız! O bölge İslam karşıtlığının zirvesi!

Ayrımcılık içeren politikalar yalnızca kamusal alana indirgenmekle kalmıyor, aynı zamanda siyasi elitlerin öncü olmasıyla Hindu halkı nezdinde de taban buluyor.

Bu kapsamda linç etmeye varan uygulamalar gündelik hayatta karşılığını buluyor.

Örneğin, Radikal Hindu çeteler, Hindu inancına sahip kızların gönlünü çelme amacıyla onların önünde Müslüman erkekleri ağır bir şekilde darp edebiliyor.

Öte yandan inek kesimi için nakliye yapan Müslümanlar da lince uğruyor.

Müslümanlara yönelik halk tabanlı baskılar sadece bu saldırılardan ibaret değil.

Hinduların dini saiklerle Müslümanları katlettiği biliniyor.

Yargısız infazlar

Karnataka eyaletinden bir yetkilinin Hinduları öldürdükleri iddiasıyla Müslümanların yargısız bir şekilde infaz edilmesini savunduğu biliniyor.

Söz konusu önerme ise kanıtlanmamış ve bir soruşturmadan geçmekten yoksun kalmış iddiaların infazla sonuçlanabileceğine ışık tutuyor.

İslam karşıtı eylemler yalnızca erkeklere karşı değil. Zira Müslüman kadınlara karşı da birçok kısıtlamalar mevcut.

Bu yılın başlarında Karnataka eyaleti genelinde başörtüsü yasağı getirilmişti.

Başörtüsü engeli, Karnataka eyaleti başta olmak üzere Hindistan ve dünya genelinde yankı bulmuş ve birçok Müslüman bu karara karşı çıkmıştı.

Bölgedeki uzmanlar söz konusu ayrımcı politikaların salt gelişigüzel bir şekilde zuhur etmediğini, bilakis iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) üst düzey yöneticileri aracılığıyla Hindu toplumuna benimsettirildiğini belirtiyor.

İslam'a yönelik saldırıları görmezden gelmesiyle bilinen BJP'nin aynı zamanda Müslümanlara karşı saldırılarda başat rolü oynamasıyla Müslüman toplumların bulunduğu eyaletlerde gerilimin düzenli bir şekilde artacağından endişeleniyor.

Kaynak: Mepa News