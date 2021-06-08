Yaptıkları ahlaksızlıklar da fayda etmedi! Star’ın dizisi sonu oldu

Perşembe akşamları toplumun ahlakını bozan ve Türk aile yapısını aşağılayan ve son bölümlerde entrikanın dozunu iyice kaçıran dizi Akrep, reytinglere yenildi ve erken final yapıyor.

Sefirin Kızı, Babil, Seni Çok Bekledim, Sol Yanım gibi dizileri arka arkaya yayından kaldıran kanalın yüzünü Akrep dizisi de güldüremedi. Seyirciyi elinde tutmak için entrikanın dozunu her hafta giderek arttıran hatta zaman zaman seyircinin tepkisini de alan dizi 26. bölümü ile seyircisine veda edecek.