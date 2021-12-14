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Gündem Yaptığı tek "icraat"! Kılıçdaroğlu, devam kararı aldı
Gündem

Yaptığı tek "icraat"! Kılıçdaroğlu, devam kararı aldı

Yaptığı skandal açıklamalarla ve hareketlerle gündemi meşgul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı tek "icraat" ile ilgili devam kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 18:40:00 - 2021-12-14 18:46:29
Yaptığı tek "icraat"! Kılıçdaroğlu, devam kararı aldı

Meral Akşener'in idare ettiği İyi Parti ile kol kol girerek bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şu ana kadar yaptığı tek "icraatı" olan sözde adalet yürüyüşüne devam edeceğini söyledi.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması:

450 kilometrelik hak hukuk adalet için yürüyüşüm henüz bitmedi. Hakkı hukuku ve adaleti 7'de 70'e içimize sindirdiğimiz zaman kendi içinde barışık bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız.   

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