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Yaptığı mezarı çatıya dikti! "Karadeniz zekasını konuşturdum"

Samsun'da mermercilik yapan bir vatandaş tanıtım amaçlı yaptığı mezarı iki katlı evinin çatısında teşhir ediyor.

06 Ocak 2019 Pazar 15:44

Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde mermercilik yapan Hamit Yerişkin, yolun arka tarafında kalan ve Samsun-Ankara karayolundan gelip geçenlerin göremediği işyerindeki mermer mezarları ilginç bir yöntemle teşhir etmeye başladı. Yerişkin, yaptığı örnek bir mezarı, 2 katlı evinin çatısına monte etti. Samsun-Ankara karayolundan gelip geçen sürücüler çatıda gördükleri mezar karşısında şaşkınlık yaşıyor. Sıra dışı mezarı görenler, "Burada türbe mi var?" diye sormaya başladı. Çatıdaki mezarın teşhir ürünü olduğunu öğrenenler gülümseyerek mezarın fotoğrafını çekiyor.

"Karadeniz zekasını konuşturdum"

Karadeniz zekasını konuşturduğunu anlatan mermerci Hamit Yerişkin, "İş yerim yolun arka tarafında kalıyordu. Gelip geçenler görsün diye yaptığım mezarı çatıya yerleştirdim. İlgi de gördü. Bu mezarın türbe olduğunu sananlar oluyor. Mezarın içinde bir mevtanın olduğunu sananlar var. Bizim tek derdimiz işimizi teşhir etmek" dedi.

"Muhtar adayı oldum"

İşini severek yaptığını söyleyen Yerişkin, "Yaptığım mezarı her yere yapabileceğimi göstermek istedim. Ben gökdelen de yapsam çatısına mezar koyacağım. Özellikle çatıdaki bu mezar modeli Samsun-Ankara karayolundan geçenlerin de çok ilgisini çekiyor. Mezarı çatıda görüp buraya gelen sonra aynı mezarı yaptıranlar oluyor. Samsun’dan Rize’ye kadar bu mezarı yapıp gönderdim. Bu tamamen Karadenizli fikri. Ustalık ve Karadenizlilik bir araya gelince ortaya böyle şeyler çıkıyor. Mahallemdeki tanıdıklarım da bana böyle farklı fikirler ortaya koyduğum için muhtar adayı olmam konusunda destek verdi. Ben de bu yerel seçimlerde mahallemden muhtar adayı oldum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:44
  1. Rize
  2. Samsun-Ankara karayolu
  3. mermer mezarları
  4. mezar
  5. teşhir ürünü
  6. Hamit Yerişkin

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