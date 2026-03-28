Bakan Uraloğlu’ndan Karadeniz’e demiryolu müjdesi Ulaştırmaya dev yatırım

AK Parti Doğu Karadeniz Strateji Toplantısı, Trabzon’da başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıldığı toplantıya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile birlikte 5 ilin daha Ordu, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin il başkanları, teşkilat başkanları ve tüm ilçe başkanları katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, burada dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “67 ülkeye 4 saatlik uçuşla gidebiliyoruz. 25 milyon dolarlık ticaret hacminin olduğu coğrafyanın tam da merkezinde bulunuyoruz.

Dünya lojistiğinin de merkezlerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Bu da bizim için kıymetli. Avrupa’dan Afrika’dan merkezlere lojistik olarak bizim ülkemizden geçmek durumunda…” dedi.

Hürmüz Boğazı’nın savaş dolayısıyla kapanması ile ilgili olarak ise Bakan Uraloğlu, “Biz kalkınma yolu bitmiş olsaydı, dünyanın enerji noktasında etkilenimi çok çok daha az olacaktı. Orta koridora Çin’den kalkan bir yük sadece 18 günde demiryolu ile gidebiliyor. Orta koridorunun, kalkınma yolunun ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyoruz” dedi.

KALKINMA YOLU SAVAŞ SONRASI BAŞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, özetle şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, Irak, Katar ve BAE ile mutabakata vardık. Finans modelinde anlaştık. Şimdi finansmanını temin edip başlamak kaldı. Savaştan sonra hızlıca başlarız da bunu hayata geçirmiş oluruz. Ülkemizdeki bölümünü peyder pey yapıyoruz.

Kalkınma yolu bittiği zaman ülkemize 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık katkısı olacağını öngörüyoruz. Yıllık 70 bin kişiye istihdam sağlayacağını öngörüyoruz.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN TAŞIMA

Değerli dava arkadaşlarım, bu tür koridorlar lojistiğin ve üretimin tetiklendiği merkezleri ortaya çıkarıyor. İstanbul - İzmir yolunu yaptıktan sonra güzergahda 12 tane merkez kuruldu. Burası o yüzden lojistik ve üretim koridorlarının etrafında kümelendiği yapılardır, öyle değerlendirmemiz gerekiyor.

Kriz anları, küresel ekonomideki sallantılar neden alternatiflerimiz olması gerektiğini gösteriyor. Zengezur koridoru… Bizim tarafta çalışmalara başladık. Önümüzdeki süreçte Azerbaycan başlayacak.

TÜRK DÜNYASINA BAĞLANAN KORİDOR

Doğrudan Türk dünyasına bağlanan bir koridoru hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Bir başka koridor: 3 deniz girişimi dediğimiz Baltık’tan Karadeniz’e varan deniz girişimi… Bizde stratejik ortak olduk. Bir alternatifler üzerinde daha çalışıyoruz. Umman’dan başlayıp, Ürdün üzerinden Suriye ve Türkiye’ye gelen koridor üzerinde çalışma başlattık. Bu da bizim için kıymetli olacaktır. Fikir birliği var, burada da inşallah yolumuza devam edeceğiz. Afganistan odaklı Hapis Lazuli Koridoru… Bu bizim için kıymetli. Uzak Doğu'dan gelen yüklerin ülkemize gelmesi ve Avrupa’ya gitmesi noktasında çalışma.

Bir başka koridor İslamabad’dan başlayıp, Tahran - İstanbul demiryolu hattı.

Ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yaptık. Onun üretime etkisi yaklaşık 1.1 trilyon dolar seviyesinde. Yıllık 1 milyon istihdam sağlıyor.

2003’te bölünmüş yol haritamız 6 bin 101 kilometre, 2026’da 30 bin km’yi geçti…Bölgemizde Ovit Tüneli, Zigana Tüneli'ni yaptık. Yusufeli’nde birçok iş yaptık.

Gümüşhane’ye güzel işler yapmış olduk.

TRABZON’DA 80 BİN TRAFİK VAR

Giresun’da Eğribel Tüneli'ni yaptık, bağlantı yollarını da yapıyoruz.

Ordu Çevre Yolu… Şehre ciddi şekilde rahatlatmıştık, kalan bölümü elzem hale geldi, oraya da bundan sonra yoğunlaşıyoruz. Bu sene ciddi şekilde ödenek ayırdık.

Trabzon Güney Çevre Yolu… Ben mühendisim, rakamlarla konuşuruz. Rakamlarla konuşmak bizim işimizi rahatlatır. Trabzon merkezde 80 bine varan trafik var. Güney Çevre Yolunu planladık, 1. etabında çalışmalara başladık. Giresun Liman kavşağı… Biraz sıkıntı oldu. Teknik olarak çözmekte zorlandık, bütün problemleri çözdük, ihalesini yapıyoruz. Rize Çevre Yolu'nun planlama anlamında ki ileriyi ön görmek budur… Rize’nin Çevre Yolu’na ihtiyacı var mı, bugün yok ama 5 sene 6 sene sonra var. Onun için de çalışmalar başladık.

Giresun Çevre Yolu'nun projesini bitirdik. Onu da yapacağız. Biz bugünü, yarını değil, 2028, 2053’ü, 2071'i planlıyoruz. Bizim 14 bin km demiryolu var. Yapımı devam eden 4 bin km var… Ülkemizi ağ gibi örüyoruz.

KARADENİZ’E DEMİRYOLU MÜJDESİ

Projesi devam edenler: Biz yapımı devam edenleri trafiğe açtığımızda 17 binin üzerinde yol ağımız olacak. 2025’e geldiğimizde 28 bin 500 km’lik yol ağına erişmiş olacağız.

Karadeniz’de ise… Treni Kırıkkale’den alıp çıkardık. Çorum’a kadar olan bölümün yapım ihalesini yaptık. Yüzde 25’lik gerçekleşme var. Önümüzdeki ay içinde Çorum ile Havza arasında ihale yapıyoruz. Havza ile Samsun arası ihalesini bu sene yaparız.

Karadeniz’de demiryolunu Samsun’a indirmiş olacağız. Samsun’dan yola çıkaracağım demiryolunu Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Sarp’a kadar inşallah devam ettireceğiz. Buranın da proje çalışmalarına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladık. Hem lüks, hem de yolcu taşımacılığı yapacak. Bütün limanları bu şekilde birbirine bağlamış olacağız.

TRABZON HAVALİMANI FUL ÇALIŞIYOR

Havayollarında neler yaptık… 58 tane havalimanı var, 2 tane yapımı devam eden. Birkaç tane planladığımız var. Ordu - Giresun Havalimanı'nın denizin üzerindeki ilk, dünyada birkaç taneden bir tanesi olarak hizmete açtık. 2 milyon kapasiteli, 2 ilimizi ciddi şekilde besleyen havalimanı… 10 milyona yakın yolcumuz seyahat etmiş…

Rize - Artvin Havalimanı. Yöresel mimariyi de yansıtan bölgemizdeki önemli havalimanlarından bir tanesi. Oradaki yolcu sayımız da 4 milyonu geçmiş durumda…

Bazen şöyle endişeler olabiliyor. Komşu ile yapılırsa diğer illerin rakamlarını azaltır mı?

Trabzon Merkez olmak üzere Rize, Artvin ve Ordu - Giresun Havalimanlarını yaptık. Buradaki trafiği düşürmedi… Birliktelik, dayanışma bereketini de beraberinde getiriyor.

Bayburt - Gümüşhane Havalimanı bu sene bitiriyoruz. Trabzon mevcut havalimanı yetmiyor. Buraya da yeni havalimanı düşünüyoruz. Onun ihalesini yaptık. Bu sene başlayacağız. 5 - 6 yıl gibi bir sürede biter. 3 milyon kapasitesi var, geçen sene 3,5 milyon ile tamamladık. 10 milyon kapasite ile yapılacak…”