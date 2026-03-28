Artık iPhone’da da aktif: Google canlı çeviriyi tüm kulaklıklara taşıdı

Google, Translate uygulamasının kulaklıklarla yapılan canlı çeviri özelliğini artık iPhone kullanıcılarının da kullanımına sundu. Daha önce yalnızca belirli ülkelerde ve Android cihazlarda erişilebilen bu özellik, güncellemeyle hem Android hem de iOS’ta daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılmış oldu.

Türkçe dahil 70’ten fazla dili destekleyen özellik, kullanıcıların konuşmaları anında kulaklıklarından dinlemelerini sağlıyor. Bu sayede dil bariyerleriyle seyahat etmek, günlük konuşmaları takip etmek veya farklı dillerde iletişim kurmak kolaylaşıyor. Kulaklıkla canlı çeviri ilk olarak geçen yıl beta sürümünde test edilmişti.

CANLI ÇEVİRİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Canlı çeviri, Google Translate uygulaması üzerinden çevrilmiş konuşmayı gerçek zamanlı olarak dinlemeye imkan veriyor. Kullanıcılar, metinleri okumak yerine kulaklıkları aracılığıyla doğrudan çeviriyi duyabiliyor. Google, özelliğin konuşmacının tonunu ve üslubunu korumaya çalıştığını, böylece çevirilerin daha doğal ve akıcı bir şekilde iletildiğini belirtiyor.

Özelliği kullanmak için kullanıcıların Google Translate uygulamasını açmaları, “Canlı Çeviri”yi seçmeleri ve kulaklıklarını bağlamaları yeterli. Uygulama konuşmayı dinleyip anında çevrilmiş sesi sunuyor, böylece telefon ekranına bakmadan konuşmaları takip etmek mümkün oluyor.

Google, özellikle farklı diller konuşan kişilerle iletişim kurarken, seyahat sırasında duyuruları veya yol tariflerini anlamada bu özelliğin faydalı olacağını vurguluyor.

Apple ise iPhone, iPad ve Mac’teki yeni AirPods modelleriyle uyumlu yerel Canlı Çeviri özelliğini sunuyor. AirPods 4, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 ve AirPods Max 2, desteklenen iPhone modelleriyle eşleştirildiğinde canlı çeviriyi mümkün kılıyor. Kullanıcıların hem konuşulan hem de hedef dil için gerekli dil paketlerini indirip tüm işlemi iPhone üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.