Fenerbahçe'nin sol bek listesinde Napoli'nin yıldızı da var

Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de Archie Brown ve Levent Mercan'ın geleceği, belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertliler'in oluşturduğu sol bek listesinde Napoli'den Miguel Gutierrez'in de bulunduğu öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu sonrasında Fenerbahçe sol bekte bir türlü istikrarı yakalayamadı. Bu sezon başında kadroya katılan Archie Brown'dan beklentiler büyüktü. Ancak Brown İstanbul günlerine iyi başlasa da sonrasında büyük bir düşüş gösterdi. 2026 yazında satılabileceği konuşuluyor.

Takımın bir diğer sol beki Levent Mercan'ın yeri de garanti değil... Fenerbahçe sezon sonunda çok büyük bir ihtimalle sol bek transferi yapacak. Bu konuda liste de oluşturuldu. Ve o isimlerden birinin, Napoli forması giyen Miguel Gutierrez olduğu öğrenildi. İspanyol futbolcu, bu sezon başında alınmıştı.

Napoli, Girona'ya 18 milyon euro ödedi. 24 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Fakat Miguel Gutierrez, aradığı ortamı pek bulamadı. 1.80 boyundaki oyuncu, Serie A'da 20 maçta forma giydi. Ancak sahada 988 dakika kalabildi. Bu süreçte bazı sakatlık problemleri de yaşadı. Fenerbahçe, transfer dönemindeki dinamiklere göre; Miguel Gutierrez için masaya oturabilir. Listede farklı isimler de var...

