İsrail'e çalışan 46 haini daha enselediler! Türkiye'den dünyaya "güven" mesajı! Fuat Oktay: "Her iki tarafla da konuşabilen tek ülkeyiz!"
Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail ordusuna ait hedefleri vurduk
Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail ordusuna ait hedefleri vurduk

Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail ordusuna ait hedefleri vurduk

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenledik" ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik en az 48 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in askeri hedeflerine yönelik saldırıların sürdüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif, Kantara, Deyr Siryan, Taybe, Beyyada, Şema, Dibil ve Meys el-Cebel beldelerinde İsrail askerleri ve araçlarının insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle hedef alındığı aktarıldı.

Beyyada beldesinde İsrail birliklerinin birçok kez hedef alındığı ve çok sayıda İsrail tankına saldırı düzenlendiği kaydedildi.

 

İsrail'in kuzeyindeki Malikiye, Kiryat Şimona, Even Menaşem, Nehariye, Şilomi Carmiel, Sasa ve Misgav Am yerleşimlerindeki İsrail ordusu noktalarına İHA ve roket saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'in kuzeyindeki Maalot Tarshiha'daki hava savunma sistemi, Akka kentindeki Tefin ve Meron üsleri, Givat Haim'deki İsrail topçu birlikleri, Taberiye Gölü yakınındaki Gadot bölgesi ve Beyt Hillel Kışlası'nın da hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait hedeflere 48 saldırı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

