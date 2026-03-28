En ekonomik araç belli oldu: Cebinizi en az hangisi yakıyor?

Küresel gerilimlerin etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin cebini yakmaya devam ediyor. Son zamların ardından farklı yakıt türlerine sahip araçların kilometre başına maliyetleri yeniden hesaplandı. Ortaya çıkan tablo, sürücüler için çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

EN PAHALI DİZEL, BENZİN PEŞİNDE

Yeni fiyatlara göre dizel araçlar şehir içinde 100 kilometrede ortalama 6,5 litre yakıt tüketiyor. Motorin fiyatlarının 78 liraya yaklaşmasıyla birlikte bu araçların 100 kilometrelik maliyeti yaklaşık 500 lirayı buluyor. Bu da kilometre başına 5 liraya yakın bir harcama anlamına geliyor.

Benzinli araçlar ise 100 kilometrede ortalama 7,5 litre tüketimle yaklaşık 477 liralık bir maliyet oluşturuyor. Kilometre başına 4,7 lira seviyesine çıkan bu rakam, benzinli araçların da artık dizeli aratmadığını gösteriyor.

LPG VE HİBRİTLER DENGEYİ KORUYOR

LPG’li araçlar, artan fiyatlara rağmen en ekonomik seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor. 100 kilometrede yaklaşık 275 lira yakıt tüketen LPG’li araçlar, kilometre başına 2,75 lira civarında bir maliyet sunuyor.

Tam hibrit araçlar da şehir içi kullanımda avantaj sağlıyor. Ortalama 4,5 litre tüketimle 100 kilometrede yaklaşık 281 lira harcayan bu araçlar, kilometre başına 2,8 lira seviyesinde kalıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ZİRVEDE AMA ŞARTLI

En düşük maliyet ise elektrikli araçlarda görülüyor. Şarj istasyonlarında yapılan dolumlarda 100 kilometrelik yol yaklaşık 221 liraya mal olurken, bu da kilometre başına 2,2 lira anlamına geliyor.

Ancak evde şarj edildiğinde maliyet dramatik şekilde düşüyor. Bu durumda 100 kilometrelik yol yaklaşık 40 liraya kadar gerileyebiliyor. Uzmanlar, bu avantajın elektrik tarifelerine bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor.

SONUÇ: TERCİHLER DEĞİŞİYOR

Ortaya çıkan tablo, araç tercihlerinde büyük bir dönüşümün sinyalini veriyor. Artan yakıt fiyatları, sürücüleri daha ekonomik ve sürdürülebilir seçeneklere yönlendirirken, elektrikli araçların yükselişi hız kazanıyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde “en ucuz yakıt” yarışı, otomotiv sektörünün geleceğini belirleyen en kritik faktörlerden biri olacak.