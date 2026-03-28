Pentagon’da Tomahawk endişesi: ABD’nin füze stokları İran saldırılarıyla tükeniyor
İran’a yönelik saldırılarda yoğun kullanılan Tomahawk füzeleri nedeniyle Orta Doğu’daki stokların kritik seviyeye gerilediği belirtiliyor.
The Washington Post’un yetkililere dayandırdığı habere göre, bu kullanım hızı Pentagon’da stokların hızla tükenebileceğine yönelik kaygı oluşturdu. Yetkililer, Tomahawk füzelerinin önemli bir bölümünün Operation Epic Fury’nin ilk günlerinde İran’daki kilit hedeflere yönelik saldırılarda kullanıldığını aktardı. Ayrıca daha önce bilinmeyen bir füze versiyonunun kullanıldığına dair raporların bulunduğu ifade edildi.
Bir yetkili, Orta Doğu’daki Tomahawk stoklarını “endişe verici derecede düşük” olarak nitelendirirken, bir diğer yetkili müdahale edilmemesi halinde Pentagon’un bölgede konuşlandırma için gerekli füze tedarikinin sonuna yaklaştığını belirtti. ABD Savaş Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell ise Orta Doğu’da kullanılan veya kalan Tomahawk füzelerinin sayısına ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermeyerek, ABD ordusunun “her türlü görevi yerine getirmek için gerekli her şeye sahip olduğunu” ifade etti.
STOK TAHMİNLERİ VE ÜRETİM SÜRECİ: American Enterprise Institute’ta kıdemli araştırmacı olan Mackenzie Iglan’ın tahminlerine göre, ABD Donanması savaş başlamadan önce 4.000 ile 4.500 arasında Tomahawk füzesine sahip olabilir. Buna karşın bazı analistler, bu sayının yaklaşık 3.000 adet seviyesinde olabileceğini değerlendirdi. Bu farklılığın, söz konusu füzelerin önceki askeri operasyonlarda aktif şekilde kullanılmış olmasından kaynaklandığı belirtildi. Düşünce kuruluşu Center for Strategic and International Studies’te kıdemli danışman olan Mark Kansian, İran’a yönelik saldırılarda 800’den fazla füze kullanılmasının mevcut stokların yaklaşık dörtte birine karşılık gelebileceğini ifade etti. Kansian’ın kurumuna göre ABD, çatışmanın başlangıcında yaklaşık 3.100 Tomahawk füzesine sahip olabilir. Kansian, kullanılan füzelerin yeniden tedarik edilmesinin birkaç yıl süreceğini belirtti. Haberde ayrıca Tomahawk füzesinin en yeni versiyonunun birim maliyetinin 3,6 milyon dolara kadar çıkabildiği aktarıldı. Son yıllarda bu füzelerin küçük partiler halinde tedarik edildiği, geçen yılın savunma bütçesinde ise yalnızca 57 adet füzenin yer aldığı bildirildi.
HAVA SAVUNMA FÜZESİ HARCAMALARI: ABD ordusunun ayrıca bölge genelinde İran’a ait hava hedeflerini düşürmek amacıyla 1.000’den fazla önleme füzesi ateşlediği belirtildi. Bu kapsamda özellikle balistik füzelere karşı angajman sağlandığı ifade edildi. Patriot ve THAAD hava savunma ve füze savunma sistemlerinin yoğun şekilde kullanıldığı, bu sistemlere ait füze stoklarının da sınırlı olduğu bildirildi.
