Pentagon’da Tomahawk endişesi: ABD’nin füze stokları İran saldırılarıyla tükeniyor

STOK TAHMİNLERİ VE ÜRETİM SÜRECİ: American Enterprise Institute’ta kıdemli araştırmacı olan Mackenzie Iglan’ın tahminlerine göre, ABD Donanması savaş başlamadan önce 4.000 ile 4.500 arasında Tomahawk füzesine sahip olabilir. Buna karşın bazı analistler, bu sayının yaklaşık 3.000 adet seviyesinde olabileceğini değerlendirdi. Bu farklılığın, söz konusu füzelerin önceki askeri operasyonlarda aktif şekilde kullanılmış olmasından kaynaklandığı belirtildi. Düşünce kuruluşu Center for Strategic and International Studies’te kıdemli danışman olan Mark Kansian, İran’a yönelik saldırılarda 800’den fazla füze kullanılmasının mevcut stokların yaklaşık dörtte birine karşılık gelebileceğini ifade etti. Kansian’ın kurumuna göre ABD, çatışmanın başlangıcında yaklaşık 3.100 Tomahawk füzesine sahip olabilir. Kansian, kullanılan füzelerin yeniden tedarik edilmesinin birkaç yıl süreceğini belirtti. Haberde ayrıca Tomahawk füzesinin en yeni versiyonunun birim maliyetinin 3,6 milyon dolara kadar çıkabildiği aktarıldı. Son yıllarda bu füzelerin küçük partiler halinde tedarik edildiği, geçen yılın savunma bütçesinde ise yalnızca 57 adet füzenin yer aldığı bildirildi.