Avukat Yaşar Baş CHP’lileri böyle faka bastırdı! “Yargılamaların yayınlanmasını isteyen kendileriydi”

CHP’lilerin, yolsuzluk, hırsızlık, casusluk gibi suçlardan tutuklu yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve suç örgütü mensuplarının duruşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını istediklerini hatırlatan ünlü hukukçu, “Yargılamalar canlı yayınlansın diyen CHP’lilerin tamamı, gözaltı videolarının yayınlanmasına karşı çıkıyor. Gözaltı işlemi, yargılamanın bir parçasıdır. Yargılamaların yayınlanmasını isteyen de bizatihi kendileriydi” dedi.

“BU İŞLER KORO HALİNDE SLOGAN ATMAKLA OLMUYORMUŞ”

Sosyal medya hesabından CHP’lilere hukuk ve etik dersi veren Avukat Yaşar Baş, “Demek ki enini sonunu düşünmeden koro halinde bağırmanın neticesi her zaman sizin istediğiniz kapıya çıkmıyormuş. Neymiş? Bu işler koro halinde slogan atmakla olmuyormuş. Ne yaptığınıza, ne istediğinize, ne dediğinize ve istediklerinizin sonucunun sizi nereye götüreceğine biraz kafa yormanız gerekiyormuş” diye yazdı.