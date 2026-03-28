Sınırları zorlayan organizasyon: Meydan dayağı yöntemiyle evlilik teklifi
Samsun’da bir genç, arkadaşlarıyla organize ettiği kurgu bir meydan dayağıyla bir kıza sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.
Bir genç, bir kıza evlilik teklif etmek için ilginç bir yönteme başvurdu.
Arkadaşlarıyla organize olan genç, kız ile gezdiği sırada yoldan geçen birkaç kişinin fiziksel saldırısına uğradı.
Bir süre devam eden arbedede genç kız büyük şok yaşadı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerindeki diğer arkadaşlar da ellerinde meşalelerle yola çıkarken, genç kız bu sefer ikinci bir şok yaşadı.
Kısa süre önce birkaç kişiden dayak yiyen gençten evlilik teklifi alan genç kız, bu soruya "evet" diye cevap verince tüm arkadaşlar büyük sevinç yaşadı.
Genç çiftin ilginç evlilik teklifi, o sırada olay yerinde bulunan başka bir arkadaşları tarafından anbean kayıt altına alındı.
