Şer odaklarına 'ATMACA' tokadı! Milli füzenin kara hedefini paramparça ettiği o anlar yayınlandı: Artık kaçacak yeriniz yok!

Dün, Mavi Vatan’dan karaya kurulan çelik köprünün müjdesi verilmişti; bugün ise o tarihi vuruşun görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaşıldı! TCG BURGAZADA’dan fırlatılan milli füze ATMACA’nın, kara koordinatlı hedefi adeta bir iğne deliğinden geçercesine tam isabetle vurduğu o saniyeler, Türk savunma sanayiinin ulaştığı durdurulamaz gücü bir kez daha gözler önüne serdi.

Dün gerçekleştirilen ve denizden karaya angajman yeteneğiyle savunma literatürüne geçen ATMACA test atışının görüntüleri, ROKETSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından servis edildi. Görüntülerde, TCG BURGAZADA fırkateyninden muazzam bir gürültüyle ayrılan ATMACA’nın, deniz yüzeyine yakın seyri (sea-skimming) ve ardından kara üzerindeki stratejik hedefi milimetrik bir hassasiyetle yerle bir ettiği görülüyor.

Türkiye’nin ilk milli deniz seyir füzesi ATMACA, yeni kabiliyetiyle sahada gücünü bir kez daha gösterdi. Denizden karaya angajman yeteneği kazanan sistem, gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Yayınlanan görüntülerde en dikkat çekici detay ise füzenin akıllı manevra kabiliyeti oldu. Milli Veri Bağı sayesinde uçuş esnasında aldığı komutları saniyeler içinde işleyen ATMACA, dinamik harp ortamında kaçışı olmayan bir güç çarpanı olduğunu kanıtladı. Kara hedeflerine karşı sergilediği bu "cerrahi titizlikteki" vuruş, Türkiye’nin denizden kara harekatlarını destekleme yeteneğinde yeni bir devrin kapısını araladı.

TCG BURGAZADA’DAN TARİHİ ATIŞ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ATMACA’nın yeni kabiliyetine ilişkin önemli detayları paylaştı.

Görgün, “Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu” ifadelerini kullandı.

Yeni testle birlikte ATMACA’nın yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir güç haline geldiği vurgulandı.

Sistemin milli veri bağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme kabiliyeti kazandığını belirten Görgün, bu özelliğin dinamik harp ortamlarında yüksek esneklik sağladığını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİNDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Denizden karaya uzanan bu yeni kabiliyetin, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı ileri entegrasyon seviyesinin önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

Projede emeği geçen başta ROKETSAN olmak üzere tüm mühendis ve teknik ekipler tebrik edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonun bu başarıda önemli rol oynadığı vurgulandı.

‘ATMACA HEDEFİ KARADA DA AFFETMİYOR’

ROKETSAN tarafından yapılan açıklamada ise, “Mavi Vatan’ın Çelik Kılıcı ATMACA, hedefi karada da affetmiyor” ifadeleriyle sistemin caydırıcılığına dikkat çekildi. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de test atışını “denizden karaya kusursuz isabet” sözleriyle değerlendirdi.

STRATEJİK GÜÇ ÇARPANI

ATMACA; hücumbot, korvet ve firkateynlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli bir gemisavar füze sistemi olarak öne çıkıyor. Veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptali gibi gelişmiş kabiliyetlere sahip olan sistem, artık kara hedeflerine karşı da etkin bir taarruz gücü sunuyor.

Hizbullah'tan siyonistlerin mevzilerine saldırı! Tepelerine roket ve dron yağdı
Hizbullah'tan siyonistlerin mevzilerine saldırı! Tepelerine roket ve dron yağdı

Dünya

Hizbullah'tan siyonistlerin mevzilerine saldırı! Tepelerine roket ve dron yağdı

Hizbullah’ın Stratejik Cephaneliği: 30 Bin Roket Hâlâ Aktif
Hizbullah’ın Stratejik Cephaneliği: 30 Bin Roket Hâlâ Aktif

Gündem

Hizbullah’ın Stratejik Cephaneliği: 30 Bin Roket Hâlâ Aktif

Siyonistler toplam sayıyı açıkladı! Hizbullah Roket yağdırmış
Siyonistler toplam sayıyı açıkladı! Hizbullah Roket yağdırmış

Dünya

Siyonistler toplam sayıyı açıkladı! Hizbullah Roket yağdırmış

Siyonist kışlalarına roket darbesi: Hizbullah, işgalci İsrail’in askeri tesislerini imha etti
Siyonist kışlalarına roket darbesi: Hizbullah, işgalci İsrail’in askeri tesislerini imha etti

Dünya

Siyonist kışlalarına roket darbesi: Hizbullah, işgalci İsrail’in askeri tesislerini imha etti

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: 5 kişi yaralandı
Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: 5 kişi yaralandı

Dünya

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: 5 kişi yaralandı

Bitti dedikleri Hizbullah roket atmaya devam ediyor! Tel Aviv'de sirenler çaldı
Bitti dedikleri Hizbullah roket atmaya devam ediyor! Tel Aviv'de sirenler çaldı

Dünya

Bitti dedikleri Hizbullah roket atmaya devam ediyor! Tel Aviv'de sirenler çaldı

ROKETSAN yerli ve milli olarak üretti! SİHA’larımızdaki bu özellik birçok ülkede yok
ROKETSAN yerli ve milli olarak üretti! SİHA’larımızdaki bu özellik birçok ülkede yok

Teknoloji

ROKETSAN yerli ve milli olarak üretti! SİHA’larımızdaki bu özellik birçok ülkede yok

