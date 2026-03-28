Şer odaklarına 'ATMACA' tokadı! Milli füzenin kara hedefini paramparça ettiği o anlar yayınlandı: Artık kaçacak yeriniz yok!

Dün gerçekleştirilen ve denizden karaya angajman yeteneğiyle savunma literatürüne geçen ATMACA test atışının görüntüleri, ROKETSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından servis edildi. Görüntülerde, TCG BURGAZADA fırkateyninden muazzam bir gürültüyle ayrılan ATMACA’nın, deniz yüzeyine yakın seyri (sea-skimming) ve ardından kara üzerindeki stratejik hedefi milimetrik bir hassasiyetle yerle bir ettiği görülüyor.

Türkiye’nin ilk milli deniz seyir füzesi ATMACA, yeni kabiliyetiyle sahada gücünü bir kez daha gösterdi. Denizden karaya angajman yeteneği kazanan sistem, gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

Yayınlanan görüntülerde en dikkat çekici detay ise füzenin akıllı manevra kabiliyeti oldu. Milli Veri Bağı sayesinde uçuş esnasında aldığı komutları saniyeler içinde işleyen ATMACA, dinamik harp ortamında kaçışı olmayan bir güç çarpanı olduğunu kanıtladı. Kara hedeflerine karşı sergilediği bu "cerrahi titizlikteki" vuruş, Türkiye’nin denizden kara harekatlarını destekleme yeteneğinde yeni bir devrin kapısını araladı.

TCG BURGAZADA’DAN TARİHİ ATIŞ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ATMACA’nın yeni kabiliyetine ilişkin önemli detayları paylaştı.

Görgün, “Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu” ifadelerini kullandı.

Yeni testle birlikte ATMACA’nın yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir güç haline geldiği vurgulandı.

Sistemin milli veri bağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme kabiliyeti kazandığını belirten Görgün, bu özelliğin dinamik harp ortamlarında yüksek esneklik sağladığını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİNDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Denizden karaya uzanan bu yeni kabiliyetin, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı ileri entegrasyon seviyesinin önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

Projede emeği geçen başta ROKETSAN olmak üzere tüm mühendis ve teknik ekipler tebrik edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonun bu başarıda önemli rol oynadığı vurgulandı.

‘ATMACA HEDEFİ KARADA DA AFFETMİYOR’

ROKETSAN tarafından yapılan açıklamada ise, “Mavi Vatan’ın Çelik Kılıcı ATMACA, hedefi karada da affetmiyor” ifadeleriyle sistemin caydırıcılığına dikkat çekildi. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de test atışını “denizden karaya kusursuz isabet” sözleriyle değerlendirdi.

STRATEJİK GÜÇ ÇARPANI

ATMACA; hücumbot, korvet ve firkateynlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli bir gemisavar füze sistemi olarak öne çıkıyor. Veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptali gibi gelişmiş kabiliyetlere sahip olan sistem, artık kara hedeflerine karşı da etkin bir taarruz gücü sunuyor.