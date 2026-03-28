Uşaklılar rezalete sahip çıkmadı: Yarkadaş, ‘Ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın!’

CHP Uşak İl Başkanlığı tarafından rezalete sahip çıkmak amacıyla yeni belediye binası önünde “Demokrasi çadırı” kurulup partililerden de “Uşak halkı iradesine sahip çıkıyor! Bugün 17.30’da yeni belediye binası önünde buluşuyoruz” şeklindeki duyuruyla rezilliğe destek olmaları istenmişti.

UŞAKLILAR REZİLLİĞE SAHİP ÇIKMADI

Ancak Uşaklılar olayın aslının anlaşılmasının ardından rezilliğe sahip çıkmayı reddetti. Belediye binası önüne kurulan rezillik çadırı boş kaldı. Gazeteci ve CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede; “Doğru tavır budur… CHP yönetimi bu fotoğrafı önüne koyup düşünsün… 21 yaşındaki bir genç kızla otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı için kurulan “Demokrasi Çadırı” boş kaldı. Uşak halkı, CHP yönetimi gibi düşünmediğini gösterdi ve çadıra gitmeyerek tepki gösterdi” dedi.

“AHLAKSIZLIĞA KILIF BULMAYA ÇALIŞANLAR BU FOTOĞRAFA İYİ BAKSIN!”

Yarkadaş, “Şimdi ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın ve neyi savunduklarını bir daha düşünsün” uyarısında bulundu.