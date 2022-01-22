Yaptığı hesap herkesi şaşırttı! O gelişme oldu diye dolar…

Dolar kuru hakkındaki yorumlar vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken, sözde ekonomist Remzi Özdemir, Yeniçağ'daki son yazısında, geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine felaket tellallığı yaptı. Özdemir, kendince birtakım gerekçeler sıralayıp doların düşmeyeceğini iddia etti. İşte Özdemir'in "bakkal hesabı":

"Doların ne olacağını, bundan sonra düşüp düşmeyeceğini tahmin edebilmek için analist olmaya gerek yok!

Eğer İngiltere, Amerika veya bir Avrupa ülkesinde hatta Hindistan'da bile yaşasaydınız bunun için biraz ekonomi bilginizin olması lazımdı.

Siz Türkiye'de yaşıyorsanız bunları bilmeden basit bir bakkal hesabı ile dövizin yönünü tahmin edebilirsiniz.

(...) Doların yönünü basit bakkal hesabı ile nasıl belirleriz:

Önce kasada ne kadar para var? Artık Türkiye'de 80 milyon halk, kasanın boş olduğunu biliyor. (...)

Yine sürekli olarak Katar ve benzeri Körfez ülkelerinden swap yani para takası yapıyoruz. Bunu da sağır sultan bile duydu. Swap nedir? Takas demek. Sen onların parasını alıyorsun kendi paranı belirli süre veriyorsun.

Ha bu paralar bir Avrupa ve rezerv para olmadığı için sadece kâğıt üzerinde etkisi oluyor o başka…

Dahası bu swap işlemler hatır çeki gibi. Hani kredisi yüksek bir firmadan hatır için geçici bir süre çek alırsın ya onun gibi bir şey.

O halde Türk lirasını bu çekler de kurtarmaz.

Gelelim enflasyona. TÜİK bile enflasyonu yüzde 36 açıkladı. Bakan pik yapacağını söylüyor. Bu da şunu gösteriyor, paramız değer yitirecek.

Millî paramızı sarsacak bir başka gelişme ise Amerika'daki enflasyon. Adamlar son 40 yılın enflasyonunu yaşıyor. 30 yıldır ekmek fiyatı artmayan ülkede fiyatlar yüzde 7 artmış. Yani 100 dolarlık malı şimdi 107 dolara alıyorlar.

Bizim gibi 3 ay önce 7 lira olan benzini, 14.400 TL'ye almıyor. Geçen yıl 39 lira olan ayçiçeği yağını bu yıl 140 liraya almıyor. Buna rağmen panik oldular ve faiz artıracaklarını açıkladılar.

Neden?

Çünkü bütün iktisat kitapları diyor ki, enflasyona karşı faiz silahını çek! O zaman enflasyon düşer.

Biz ne yaptık?

Yanlış adamın yazdığı ekonomi kitabını okuduk ve tam tersi faizleri düşürdük.

Gelelim son noktaya:

Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Merkez Bankası sadece bir ay faiz indirimi yapmadı diye dolar düşer mi?

Bu soruya siz yanıt verin.

Malzeme ortada!"