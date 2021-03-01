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Siyaset Yaprak dökümü sürüyor! Bir vekil daha CHP’den istifa etti
Siyaset

Yaprak dökümü sürüyor! Bir vekil daha CHP’den istifa etti

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:34:00 -
Yaprak dökümü sürüyor! Bir vekil daha CHP’den istifa etti

Sancar, istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu. CHP Denizli İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu, “İstifa nedenini bilmiyoruz. Durumu değerlendiriyoruz. İlerleyen süreçte bir açıklama yapacağız” diye konuştu. Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacakları ifade edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel de 30 Ocak’ta CHP’den istifa etmişti.

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