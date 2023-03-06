Yapma Muharrem İnce! Sen ciddi misin gerçekten

Engin Ardıç, ciddiye alınmayan ama olay çıkartan Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce'yi çok fena ti'ye aldı.

Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ciddiye alınmayan ama olay yaratan başkaları da var tabii.

Bunlardan birisi Muharrem İnce'dir.

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Cumhurbaşkanı olmak istiyor.

Geçen sefer yüzde 30 almıştı, ona güveniyor.

Bu sefer yüzde 1-2 dolaylarında ama zarar yok.

Memleket Partisi başkanı olarak, Zafer Partisi'ne teklif götürmüş, "ittifak" önermiş.

Fakat buna önce "olur" diyen ZP Başkanı Ümit Özdağ, şimdi ittifaktan ayrıldığını açıklamış.

Yok, pardon, asıl İnce bunlardan ayrılmış!

Çünkü aday olarak kendini görüyormuş ve Özdağ'a ihtiyacı yokmuş.

Çünkü Özdağ da, tıpkı Meral Akşener gibi, Mansur Yavaş'ı aday gösteriyor...

Yavaş CHP'li ama İnce onu CHP'li olarak da görmüyor...

Kendini de görmüyor zaten.

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Burada gülünecek olan bunlar değil, bunları ciddiye alıp uzun uzun yazan muhalefet gazeteleridir.

Ne umuyorlar acaba?

İşte üç oradan, beş buradan, Allah ne verdiyse..."