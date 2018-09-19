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Yapışmaz tavalarda tehlike!

Yapışmaz tava deniyor ama gırtlağınıza yapışabilir...

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:34
Yapışmaz tavalarda tehlike!

Çin ve Güney Kore Türkiye’de meydanı boş buldu..

Yapışmaz denen tavalara dikkat! Uzak Doğu’nun bazı malları internet üzerinden uluslararası firmalar tarafından pazarlanır oldu. Ülkeye girenler ise televizyonlardan hergün saatlerce reklam döndürüyor. Fakat zehirli kimyasalların riski var.

Tiroidoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cumali Aktolun, yapışmayan tavalarda pişirilen yiyeceklerin gırtlaktaki tiroidi bozabileceği uyarısında bulundu.

Aktolun yaptığı açıklamada, son aylarda İngiltere’de yapılan bir araştırmada, yapışmayan tavalardan yiyeceklere PFOA ve PFOS isimli 2 ayrı kimyasal maddenin yüksek miktarda geçtiği ve tiroit hastalarında bu maddelerin daha yüksek olduğunun tesbit edildiğini belirtti.

Aktolun, PFOA ve PFOS isimli maddelerin doğrudan olarak tiroit üzerine mi etki ettiği, yoksa önce bağışıklık sistemini bozarak ortaya çıkan tiroit antikorlarının mı tiroide zarar verdiğinin henüz belli olmadığını kaydetti.

Tiroidin boğaz bölgesinin ön tarafında bulunan ve hormon üreten bir organ olduğunu ve tiroit hastalığının sebebinin de klasik tıp eğitiminde "iyot eksikliği" olarak açıklandığını belirtiyor. Aktolun, tiroit hastalıklarına yol açanlar içinde iyot eksikliğinin az bir yer tuttuğunu, hava, toprak ve su kirliliğinin de tiroit hastalığını tetiklediğini vurguladı.

Aktolun, denizden yüksek yerlerde iyot eksikliğinin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle dünyanın her yerindeki yaylalarda yaşayanların tiroit hormonunun yetersizliğinden kaynaklanan guatr hastalığına yakalandıklarını kaydetti.

Aktolun, tiroit hastalıklarını en çok tetikleyen unsurlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu hastalığın en önemli nedenlerinden biri yoksulluk. Kargaşa ve savaş halindeki ülkelerde daha çok tiroit hastalığı olduğu ortaya çıktı. Bu da bize yoğun ve ani stresin tiroit hastalıklarına çok katkısı olduğunu gösterdi. Belirli meslek gruplarında daha çok tiroit hastalığı gözüküyor. Bankacılar, gazeteciler özellikle risk altındaki kişiler.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:34
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