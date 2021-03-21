Yapımda sırlar dökülecek! Masumlar Apartmanı’nda yeni isim

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldıkları dizinin 27. bölümünde Han, İnci’nin tavsiyesi ile sonunda bir terapiste gidecek.

Gülben’in, Esat ve Esra’yı birlikte gördükten sonra merdivenlerde yaşadığı kriz sonrası derin bir travma yaşadığı ve eski haline döndüğü görülüyor.

Masumlar Apartmanı dizisine bir terapistin geleceği tahmin ediliyordu ama bu ismin Kırmızı Oda dizisindeki Binnur Kaya’nın oynadığı Doktor Hanım olacağı sanılıyordu. Yeni bölüm tanıtımında ortaya çıkan terapist başka biri.

Tanıtımda ortaya çıkan bu karakteri oynayan kişi Seda Akman.