“Yapılandırmada KGF devreye alınsın”

Kredi yapılandırmasında ‘KGF’yi devreye alma’ önerisi getiren Avdagiç, şunları kaydetti: “Reel sektörün mevcut kredilerini yeniden yapılandırma talebi var. Üretimi, ihracatı olan ve döviz kurlarındaki artıştan olumsuz etkilenen firmaların kredileri yapılandırılırken, Kredi Garanti Fonu bu yeniden yapılandırmalara teminat versin. Bu sayede mevcut kredilerin vadesini ve faiz oranını makul seviyelere çekmek daha mümkün hale gelecektir.”

Avdagiç, Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlarla piyasanın ilk hassasiyetine, olası likidite ihtiyacına olumlu bir şekilde verdiğini dile getirdi. Avdagiç, “Bu yaklaşımın bankalar tarafından tam ve eksiksiz dikkate alınmasını bekliyoruz. Bu süreçte bankaların reel sektöre karşı tutumunu yakından takip edeceğiz” ifadesini kullandı.