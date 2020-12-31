Yapılandırma başvurusu yap | "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı. Yürürlüğe giren karara göre; gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Şimdiye kadar yapılandırma başvurusunda bulunmayanlar sürecin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Borç yapılandırma ne zaman bitecek?

Yapılandırma ne zamana uzatıldı? | Yapılandırma ilk taksit ne zaman?

30 Aralık Çarşamba günü yayınlanan Resmi Gazete’de borç yapılandırma işlemi ve ilk taksitin ödeneceği tarihlerin bir ay uzatıldığı belirtildi.

Alınan kararla 31 Aralık Perşembe günü sona ermesi beklenen yapılandırma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. GK borçlarına ait ilk taksit 28.02.2021 tarihine kadar; vergi borçları, belediye borçları ve diğer kamu borçlarına ait yapılandırmaların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar ödenecekti. Alınan kararla ilk taksit ödemeleri de 1 ay uzatıldı.

Yapılandırma başvurusunda bulunan vatandaşlar borçlarını peşin ödeyebileceği gibi 6, 9, 12 veya 18 taksit seçeneklerini tercih edebiliyor. Ayrıca taksitler iki ayda bir ödenebiliyor. Borcunu ödeyecek olanlara indirim de yapılıyor. Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor.

Borç yapılandırma nasıl yapılıyor?

Borç yapılandırma işleminin nereden nasıl yapıldığı da merak ediliyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden yapılandırma işlemi hem çok kolay hem de size fazlasıyla zaman kazandıracak. Ayrıca sosyal mesafenin korunması, salgın sebebiyle kalabalık alanlara girmek istemeyenlerin de ilk tercihi online işlemler.

İnteraktif Vergi Dairesine TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yaptığınızda sol bölümde menü yer alıyor. Menünün en alt kısmında 'Yapılandırma İşlemleri' ifadesini bulunuyor. Söz konusu ifadeye tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. Buradan '7256 Başvuru Formu' ifadesine tıklayın. Ardından ekranda borçlarınız listelenecek. Borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini hızla tamamlayabilirsiniz.

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