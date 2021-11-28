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Ekonomi Yapılandırma borç taksitleri ne zaman sona erecek? Yapılandırma borç ödeme tarihi
Ekonomi

Yapılandırma borç taksitleri ne zaman sona erecek? Yapılandırma borç ödeme tarihi

Yapılandırma borç ödeme son gün ne zaman? Vergi borç yapılandırma ödeme tarihi kasım ayının sonuna gelinmesiyle birlikte merak edilmekte. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren vergi borçlarına ilişkin ilk taksit ödemesi yapacak olan mükellefler, borç yapılandırma ilk taksit ne zaman? sorusunu sormakta. 1 milyonun üzerinde vatandaşın başvurusunda bulunduğu vergi borç yapılandırmasında ilk taksit ödemesinde son gün yaklaşıyor. Peki SGK yapılandırma prim borcu ilk taksitleri ne zaman ödenecek? SGK prim borcu yapılandırması ilk taksit son günü ne zaman? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 14:45:00 - 2021-11-28 14:46:36
Yapılandırma borç taksitleri ne zaman sona erecek? Yapılandırma borç ödeme tarihi

Gelir testi yaptırma son gün ne zaman? SGK prim yapılandırma ilk taksit son ödeme tarihi ne zaman? SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruları 30 Eylül'de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak. İkinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2021'de sona erecek. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi SGK'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılığından da yapılabiliyor.

borç yapılandırma taksit ödeme tarihleri

Vergi borcu yapılandırma kaç taksitle ödenir?

Yapılandırılan prim borçlarının gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizinin silindiği gibi borç tutarları da Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi. Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkanı buldu.

Gelir testi yaptırma son gün ne zaman?

Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşların 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre, geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bu yılın nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar, bu borçlara ait gecikme zammı ve gecikme cezası alınmaksızın sadece prim borç asıllarını 31 Aralık 2021'e kadar ödeyebilecek.

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