  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı 2 kişi gözaltına alındı

Bursa’da, jandarma ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada 15 gram metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 03:35:04 -
Yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı 2 kişi gözaltına alındı

Bursa’da, jandarma ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada 15 gram metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi’ndeki sorumluluk alanlarında güvenlik amaçlı devriye uygulaması yaptı. Ekipler, bir bahçe içerisinde bulunan 16 AHT 377 plakalı otomobili şüphe üzerine incelemeye aldı. Otomobilde bulunan O.A. (26) Ş.S. (20) M.E.(22) ve B.Ç.(19) şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada 15 gram metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, O.A. ve Ş.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.E. ve B.Ç. serbest bırakıldı.


Soruşturma ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı