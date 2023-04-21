Yapıcıoğlu, Büyük Kürt Osmanlı Alimi İdris-i Bitlisi hazretlerinin kabrini ziyaret etti

HÜDA PAR Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bayram namazını Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nde eda etti.

Yapıcıoğlu, bayram namazı sonrası Eyüp Sultan semtine giderek burada medfun bulunan İslam âlimi ve Osmanlı döneminde devlet adamı olan İdris-i Bitlisi Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek fatiha okudu.

Yapıcıoğlu'na, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Şahin ve Abdullah Aslan ile İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik eşlik etti. (İLKHA)