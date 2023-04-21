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Siyaset Yapıcıoğlu, Büyük Kürt Osmanlı Alimi İdris-i Bitlisi hazretlerinin kabrini ziyaret etti
Siyaset

Yapıcıoğlu, Büyük Kürt Osmanlı Alimi İdris-i Bitlisi hazretlerinin kabrini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-04-21 12:18:00 -
Yapıcıoğlu, Büyük Kürt Osmanlı Alimi İdris-i Bitlisi hazretlerinin kabrini ziyaret etti

İstanbul'da Ayasofya Camiinde bayram namazını kılan HÜDA PAR Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, Eyüp Sultan semtindeki İdris-i Bitlisi Hazretlerinin kabrini ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bayram namazını Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nde eda etti.

Yapıcıoğlu, bayram namazı sonrası Eyüp Sultan semtine giderek burada medfun bulunan İslam âlimi ve Osmanlı döneminde devlet adamı olan İdris-i Bitlisi Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek fatiha okudu.

Yapıcıoğlu'na, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Şahin ve Abdullah Aslan ile İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik eşlik etti. (İLKHA)

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