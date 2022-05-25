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Ekonomi Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ile yüz ölçümü azaldı
Ekonomi

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ile yüz ölçümü azaldı

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 azaldı. Aynı dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,5; daire sayısı yüzde 27,9 azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 11:00:00 -
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ile yüz ölçümü azaldı

TÜİK'in açıkladığı yapı izin istatistiklerine göre; yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,5, daire sayısı yüzde 27,9, yüz ölçümü yüzde 21,8 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 26,9 milyon metrekare olurken, bunun 14,9 milyon metrekaresinin konut, 6,6 milyon metrekaresinin konut dışı ve 5,4 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 17,8 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,4 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 7,1, daire sayısı yüzde 2,4, yüz ölçümü yüzde 7,9 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 30,4 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 17,7 milyon metrekaresini konut, 6 milyon metrekaresini konut dışı ve 6,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 23,4 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 1,3 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar takip etti.

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