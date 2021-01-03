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Ekonomi Yapı Kredi'ye "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık" ödülü
Ekonomi

Yapı Kredi'ye "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık" ödülü

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen: - "Yapı Kredi olarak Özel Bankacılık müşterilerimize 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışımızla müşteri memnuniyetini odağımıza alarak değer yaratıyor ve hayatın önlerine koyduğu sınırları kaldırıyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:18:31 -
Yapı Kredi'ye "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık" ödülü

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Özel Bankacılık müşterileri için tasarladığı ürünler ve danışmanlık hizmetleriyle "Global Banking & Finance Awards 2020'de "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, varlık yönetimi, bankacılık, sigorta, gibi birçok dalda dünyanın en iyi firmalarını değerlendiren "Global Banking & Finance Awards 2020"den bankacılık alanında büyük bir ödül almış olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Yapı Kredi olarak Özel Bankacılık müşterilerine "Hizmette Sınır Yoktur" anlayışıyla müşteri memnuniyetini odaklarına alarak değer yarattıklarını ve hayatın onların önlerine koyduğu sınırları kaldırdıklarını belirten Ülgen, şunları kaydetti:

"Deneyimli kadromuz ve özel hizmetlerimizle müşterilerimizi ayrıcalıklı kılmaya, varlık yönetimi ve bankacılık alanında tüm ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz. Türkiye'yi özel bankacılık ile tanıştıran banka olarak, önümüzdeki dönemde de iştiraklerimizle birlikte aynı heves ve motivasyonla daha da güçlenerek, dijital yeniliklerimize her gün bir yenisini daha ekleyerek müşterilerimizin memnuniyetini en yükseğe taşımaya devam edeceğiz."

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