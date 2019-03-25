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Yapı Kredi'ye proje finansmanı alanında 9 ödül

Bankanın finansmanında yer aldığı projeler, "2019 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri"nde 4 farklı projeyle toplamda 9 ödülün sahibi oldu

25 Mart 2019 Pazartesi 12:08
Yapı Kredi'ye proje finansmanı alanında 9 ödül

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin finansman sağladığı 4 farklı proje, "Türkiye'nin finans Oscarları" olarak bilinen "2019 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri"nde toplamda 9 ödül aldı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, enerji, altyapı, ticari gayrimenkul ve satın alma olmak üzere 4 ana sektörden oluşan proje finansmanı alanında Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürüyor.

Proje finansmanı alanında imza attığı başarılı çalışmaları ödüllerle de tescil edilen Yapı Kredi’nin finansmanında yer aldığı projeler, son olarak "Türkiye’nin finans Oscarları" olarak bilinen "2019 Türkiye Bonds&Loans Ödülleri"nde 4 farklı projeyle toplamda 9 ödülün sahibi oldu.

Bu projeler arasında, dünyanın en uzun asma köprüsünü de içeren 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi, "Yılın Proje Finansman İşlemi" ve "Yılın Altyapı Projesi" kategorisinde birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

Türkiye için stratejik ulaşım yollarından biri olacak ve 2020 yılında hizmete girmesi planlanan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi, "Yılın Ulaşım Projesi" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Türk bankaları tarafından finanse edilen ilk yeşil enerji kredisi olma özelliğine sahip Akfen Yenilenebilir Enerji Sendikasyon Kredisi işlemi ise "Yılın ECA, İthalat Kredisi" kategorisinde birincilik ödülüne, Koç Holding’in enerji firması Entek’in özelleştirme yoluyla satın aldığı Menzelet Kılavuzlu HES Projesi ise "Yılın Satın Alma Finansmanı" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.


- "Proje finansmanında lider bankalar arasındayız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, bankanın güçlü sermaye yapısı ve sunduğu özel çözümlerle Türkiye'nin dört bir yanında büyük ölçekli projelerin hayata geçmesine olanak tanıdığını belirtti.

Yapı Kredi olarak pek çok alanda olduğu gibi proje finansmanında da ülkenin lider bankaları arasında olduklarını aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"Güçlü sermaye yapımızı, 75 yıllık deneyimimiz ve bilgi birikimimizle birleştirerek ülkemize değer katan büyük ölçekli projelerin içerisinde aktif bir şekilde yer almaya devam ediyoruz. Ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynayacak yatırımlara finansör ve danışman olarak destek olduk ve 2018 yılında finansman sağladığımız projelere toplamda 1 milyar dolarlık kaynak sağladık.Yapı Kredi olarak 75. yılımızı kutladığımız 2019'da da finansör ve danışman olarak yer aldığımız, ülkemizin geleceğini inşa edecek büyük ölçekli projelerde etkin bir rol oynamaya her zamanki gibi devam edeceğiz."


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:08
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