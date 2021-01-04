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Ekonomi Yapı Kredi'den ihracatçı müşterilerine özel yenilik
Ekonomi

Yapı Kredi'den ihracatçı müşterilerine özel yenilik

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:56:12 -
Yapı Kredi'den ihracatçı müşterilerine özel yenilik

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi müşterisi olan ihracatçı firmalar, banka şubesine gitmeden İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemlerini Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ve sınırları kaldıran çözümlerine bir yenisini ekledi.

Yapı Kredi müşterisi olan ihracatçı firmalar, banka şubesine gitmeden İBKB işlemlerini Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Yapı Kredi müşterileri, Yapı Kredi İnternet Şubesi üzerinden Ticaret Bakanlığı GÜVAS sistemi ile sağlanan entegrasyon sayesinde aracı bankası Yapı Kredi olan ihracat gümrük beyannamelerini ve ihracat taahhüt raporlandırma işlemlerini de yapabiliyor. Müşteriler, ihracat gümrük beyannamelerine ait DAB/İBKB işlem raporlarını hızlı ve kolay bir şekilde edinebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, tüm segmentlerde müşteri memnuniyetini esas alan dijital çözümlere öncelik verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak dijital bankacılık alanında müşterilerimize farklı kanallar üzerinden sunduğumuz nakit yönetimi ve dış ticaret ürün ve hizmet çözümlerimizle sektörde öncü ve güçlü bir konumda bulunuyoruz. Bu alanda tahsilat ve ödeme çözümlerimizin yanı sıra dış ticaret işlemleri için sunduğumuz dijital bankacılık ürünlerimize bir yenisini daha ekledik. İhracatçı firmalarımızın zaman ve mekandan bağımsız olarak kolay ve hızlı şekilde, şubeye gitmeden İBKB işlemlerini internet şubesi üzerinden gerçekleştirebilmesini sağlayan hizmetimizi müşterilerimize sunmaya başladık."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince dijital bankacılığın sağladığı kolaylıkları müşterileriyle buluşturmayı sürdürdüklerini aktaran Adalı, "Ülke ekonomisine can veren farklı ölçeklerdeki tüm firmaların ihtiyaç duydukları her alanda ürün ve çözüm önerilerimizle her zaman yanlarında oluyoruz. Yapı Kredi olarak işletmelerimizin hayatlarını kolaylaştırarak önlerindeki sınırları kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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