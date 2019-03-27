Yapı Kredi, ışıklarını Dünya Saati için kapatıyor

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007'den beri gerçekleştirilen dünyanın en büyük çevre hareketi Dünya Saati'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da katılıyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, doğayla uyumlu hareket etme, çevresel sürdürülebilirliği kurum kültürüne ve yaşam biçimine dönüştürme yönündeki kararlılığını ifade etmek için bir saatliğine 13 binasının birden ışıklarını kapatacak.

Faaliyetlerini, 75 yıldır insana ve doğaya duyduğu sorumluluk doğrultusunda gerçekleştiren banka, 6 Nisan Cumartesi günü saat 20.30-21.30'da çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Yapı Kredi Genel Müdürlük, Yapı Kredi Bankacılık Üssü, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi ve Yapı Kredi Kültür Sanat da dahil olmak üzere tüm Türkiye’den birçok binasıyla Dünya Saati hareketine katılacak.

Verilen bilgiye göre, WWF önderliğinde her yıl 135 ülkede düzenlenen Dünya Saati hareketi, ilk kez 2007'de Sidney-Avustralya’da başlatıldı. 2008 yılında küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati, her yıl mart ayında, tüm dünyada aynı anda gerçekleştiriliyor. Harekete katılan şehirlerin; tarihi ve görkemli yapılarıyla birlikte ışıklarını kapatan köprüler, şirket binaları ve bireysel konutlarla iklim değişikliğine dikkati çekmesi amaçlanıyor.



