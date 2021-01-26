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Ekonomi Yapı denetim sistemimiz beğeni topluyor
Ekonomi

Yapı denetim sistemimiz beğeni topluyor

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, binaları afetlere karşı güvenli kılacak önemli adımlar atıldığına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:41:00 -
Yapı denetim sistemimiz beğeni topluyor

Şahin, Türkiye’de uygulanan yapı denetim sisteminin büyük beğeni topladığına ve 6 ülke tarafından talep edildiğine dikkat çekti. Bu ülkeleri Macaristan, Arnavutluk, Kazakistan, KKTC, Özbekistan ve Azerbaycan olarak sıraladı.

Tamamen bağımsızız

“Biz, yapıları denetleyen mühendisleri yazılımla takip ediyoruz. Bu, Avrupa’da olmayan bir sistem. Denetim firmaları, kontrolleri tamamen bağımsız olarak yapıyor. Bir mühendis hangi şantiyeye ne zaman gidiyor biliyoruz” diyen Şahin, şunları söyledi: “Evlatlarımıza bırakacağımız en güzel miras, denetimli ve güvenli yapılardır. Onun için yapı denetim sistemini önemli görüyoruz. Bu sistem can ve mal güvenliğini arttırıyor. Yapı denetimli binanın yıkılması halinde firmalar çok ağır cezalarla yargılanıyorlar. Müteahhit ve şantiye şefinden önce biz sorumluyuz. TSE, CE ve G belgesi olmayan hiçbir malzemeyi inşaatlarda kullandırtmıyoruz.”

2 bin 527 firma aktif

Şahin, denetim faaliyetlerinin hız kazandığını dile getirdi. “Şu anda ülke genelinde aktif 2 bin 257 yapı denetim firması, 30 bin 923 denetçi mimarmühendis, 70 bin 82 yardımcı kontrol mühendisi görev yapıyor. Bu alanda 356 laboratuvar çalışıyor. Yapı denetim firmalarınca bugüne kadar 403 bin inşaatta 1 milyar 967 milyon 302 bin 220 metrekarelik alan denetlendi” diye konuştu.

Hasar oluşmadı

Şahin, ayrıca “Şükür ki denetimden geçen binalarda Van, Malatya-Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından yapısal hasar oluşmadı” şeklinde konuştu.

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