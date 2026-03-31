Yapay zekayla bağımsız yaşam: Akıllı gözlük demans hastalarına umut oldu

Demans hastalığıyla mücadelede teknolojinin sunduğu imkanlar, İngiltere'den gelen önemli bir haberle yeni bir boyuta taşındı. Günlük hayatta bilişsel zorluklar yaşayan bireylere rehberlik etmesi için tasarlanan yapay zeka destekli akıllı gözlük sistemi CrossSense, 1 milyon sterlinlik büyük ödülün sahibi oldu.

Alzheimer Derneği ve Innovate UK tarafından desteklenen "Longitude Prize on Dementia" (Demans Boylam Ödülü), bu projeyi hastaların hayatına doğrudan dokunan en pratik çözüm olarak seçti. Geliştirilen bu sistemin temel amacı, demans hastalarının başkalarına bağımlı kalmadan kendi evlerinde daha uzun süre ve güvenle yaşamasına imkan tanımak.

CrossSense sistemi, akıllı gözlüklere entegre edilen "Wispy" isimli bir yapay zeka asistanıyla çalışıyor. Wispy, kullanıcının gördüğü ve duyduğu her şeyi takip ederek onunla iletişim kuruyor. Zamanla kişinin alışkanlıklarını öğrenen asistan, bilişsel gerileme ilerledikçe sunduğu rehberliği de buna göre güncelliyor.

Amaç, yemek hazırlama, ev işlerini yönetme veya sosyal etkileşimler sırasında kullanıcıya hatırlatmalar yaparak kafa karışıklığını en aza indirmek. Sistemin en dikkat çekici yanı ise tıbbi bir müdahaleden ziyade, bireyin özerkliğini korumaya ve günlük işlevselliğini artırmaya odaklanması.

YAPAY ZEKA İLE BAĞIMSIZ YAŞAMIN SINIRLARI

Sussex Üniversitesi ile yürütülen ilk gözlemler, akıllı gözlüğü kullanan bireylerin nesne tanıma, bellek kullanımı ve mekansal farkındalık konularında ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Geliştiriciler, sistemin nesneler ve eylemler arasındaki bilişsel bağları güçlendirerek demansın erken evrelerindeki etkileri yavaşlatabileceği görüşünde. Ancak bu bulguların henüz geniş çaplı ve uzun vadeli çalışmalarla desteklenmesi gerektiği de bir gerçek. Yine de projenin üç yıl içinde katettiği mesafe, bilim heyeti tarafından oldukça etkileyici bulundu. CrossSense CEO’su Szczepan Orlins, bu ödülün sağladığı destekle teknolojiyi önümüzdeki bir yıl içinde halkın kullanımına sunmaya yaklaştıklarını belirtti.

Demansın dünya çapında hızla yayılması ve henüz kesin bir tedavisinin bulunmaması, bu tür destekleyici teknolojileri hayati bir noktaya taşımış durumda. İngiltere Bilim Bakanı Lord Vallance, bu çalışmanın hayat değiştiren sonuçlar verebileceğine dair önemli bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Yapay zeka destekli bu dijital yoldaş, insan bakımının yerini tamamen almak yerine onu tamamlayan sezgisel bir destek sunuyor.

Elbette verilerin gizliliği ve bu cihazların gerçek dünya koşullarında ne kadar sürdürülebilir olduğu gibi sorular hala cevap bekliyor. Ancak CrossSense'in başarısı, demansla yaşayan milyonlarca insan ve sevdikleri için yeni bir umut kaynağı olmuş durumda.