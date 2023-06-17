Yapay zekaya ulaşmak artık çok kolay

iPhone’lara iOS 14 ile birlikte ana ekrana widget ekleme özelliği geldi. Bu özellikten sonra uygulamalar kendi widgetlarını sunmaya başladı. Sonunda ChatGPT widget’ı da geldi. Bing, günümüz dünyasını kasıp kavuran ChatGPT için iki adet widget yayınladı.

Bing, iOS ana ekranı için iki yeni widget desteği sundu. Bu iki widget da üzerine dokunduğunuz zaman sizi ChatGPT ile etkileşime geçebileceğiniz Bing Chat’e götürecek. Bing’in Android versiyonunda bu iki widget da dahil 14 widget vardı. Şimdi bu özellikten iOS kullanıcıları da faydalanabilecek. Ana ekranınıza eklediğiniz iki widget sayesinde doğrudan ChatGPT ile konuşabileceksiniz.

Bu widgetlardan birini ana ekranınıza eklemek istiyorsanız öncelikle Bing’in App Store sürümünü indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra ise ekranın boş bir yerine uzunca basın. Ardından sol üstte beliren “artı” (+) butonuna dokunun. Aşağı kaydırıp Bing uygulaması bulun ve dokunun. Akabinde karşınıza iki adet widget seçeneği çıkacak.

Bu iki widget seçeneğinden istediğinizi seçtikten sonra “Widget’ı ekle” butonuna basın. Bu işlemlerden sonra widget ana ekranınıza eklenecektir. Sağ üstteki “Bitti” butonuna basarak ana ekranınıza dönebilirsiniz. Artık Bing Chat’e ana ekranınızdaki bu widget’tan tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Widget sözünü etmişken bir müjdeyi de ekleyelim. Bildiğiniz gibi şu an bir widget’a dokunduğunuzda sizi ilgili olduğu uygulamaya götürüyor. Ancak iOS 17 ile bu sistem değişecek ve gelişecek. iOS 17’ye eklenen etkileşimli widget özelliğiyle artık uygulamaya girmeden direkt widget üzerinden işlem yapabileceksiniz. Bu da size zamandan tasarruf anlamında büyük katkı sağlayacak.

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