  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hayırsever iş insanından taktir toplayan hareket: Takdir alan öğrencilere ayakkabı hediyesi! Moral verdi

Neler çıktı neler! HDP Okmeydanı binasına operasyon

Türkiye'ye yerleşen Roman Abramoviç'le ilgili şok belge! Devlet ihalelerini almak için bakın ne yapmış

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Melek Mosso konseri sonrası görevinden istifa etti! Gündem olmuştu

CHP’li gazeteciden açık itiraf! CHP paralı trol ordusu besliyor

50 yıllık fuarcılık birikimi Libya'ya! Dünya iflas ile boğuşurken... Türk şirkete emanet

60 yıllık otomotiv devi ilan etti! Porsche 60 yıllık logosunu değiştirdi: Logo artık böyle kalacak

CHP alay konusu oldu... Ya giden paralar? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rifkin, Türkiye'ye uğramadan altı ayda kasasını doldurdu

Yer: Karabük! Sınav saatini kaçıran aday bakın ne yaptı

50 yıllık ayakkabı devi iflas etti!
Teknoloji Yapay zekaya ulaşmak artık çok kolay
Teknoloji

Yapay zekaya ulaşmak artık çok kolay

Yeniakit Publisher
2023-06-17 20:19:00 -
Yapay zekaya ulaşmak artık çok kolay

Kullanıcıların ChatGPT'ye daha kolay ulaşması için widget'ler devreye girdi.

iPhone’lara iOS 14 ile birlikte ana ekrana widget ekleme özelliği geldi. Bu özellikten sonra uygulamalar kendi widgetlarını sunmaya başladı. Sonunda ChatGPT widget’ı da geldi. Bing, günümüz dünyasını kasıp kavuran ChatGPT için iki adet widget yayınladı.

Bing, iOS ana ekranı için iki yeni widget desteği sundu. Bu iki widget da üzerine dokunduğunuz zaman sizi ChatGPT ile etkileşime geçebileceğiniz Bing Chat’e götürecek. Bing’in Android versiyonunda bu iki widget da dahil 14 widget vardı. Şimdi bu özellikten iOS kullanıcıları da faydalanabilecek. Ana ekranınıza eklediğiniz iki widget sayesinde doğrudan ChatGPT ile konuşabileceksiniz.

Bu widgetlardan birini ana ekranınıza eklemek istiyorsanız öncelikle Bing’in App Store sürümünü indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra ise ekranın boş bir yerine uzunca basın. Ardından sol üstte beliren “artı” (+) butonuna dokunun. Aşağı kaydırıp Bing uygulaması bulun ve dokunun. Akabinde karşınıza iki adet widget seçeneği çıkacak.

Bu iki widget seçeneğinden istediğinizi seçtikten sonra “Widget’ı ekle” butonuna basın. Bu işlemlerden sonra widget ana ekranınıza eklenecektir. Sağ üstteki “Bitti” butonuna basarak ana ekranınıza dönebilirsiniz. Artık Bing Chat’e ana ekranınızdaki bu widget’tan tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Widget sözünü etmişken bir müjdeyi de ekleyelim. Bildiğiniz gibi şu an bir widget’a dokunduğunuzda sizi ilgili olduğu uygulamaya götürüyor. Ancak iOS 17 ile bu sistem değişecek ve gelişecek. iOS 17’ye eklenen etkileşimli widget özelliğiyle artık uygulamaya girmeden direkt widget üzerinden işlem yapabileceksiniz. Bu da size zamandan tasarruf anlamında büyük katkı sağlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23