Yapay zekaya soruldu: Nükleer silah Dünya'yı meteor çarpmasından kurtarabilir mi?

NASA öldürücü bir asteroidi Dünya'ya gelen yoldan saptırabileceğini kanıtlamış olsa da bilim adamları çalışmalarına devam ediyor ve bu çalışmaların odağında nükleer bomba da var.

Kaliforniyalı araştırmacılar dev bir patlayıcının asteroidin yüzeyinde patlatıldığında nasıl bir etki oluşturacağına dair bir simülasyon geliştirdiler.

Model, bombanın asteroid yüzeyine inişini, patlamasını ve güçlü enerjisinin kozmik nesneye etkisini gösteriyordu.

Ekip iki senaryo buldu, bombanın etkisi ya asteroidi Dünya'dan uzaklaştıracak ya da asteroidi patlatarak küçük ve hızlı hareket eden parçalara bölünmesine neden olup gezegeni ıskalamasını sağlayacak.

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki (LNL) bilim insanları, NASA'nın başarısız olması durumunda bir nükleer bombanın bizi asteroid çarpmasından kurtarıp kurtaramayacağını görmek için simülasyonu oluşturdu.

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Ekip, modelin hayatta kalma şansımızı artırmaya yardımcı olacağını umuyor.

NASA, 2020 yılında bir asteroide uzay aracı gönderdi ve onu başarılı bir şekilde yörüngesinden çıkardı, bu da onun Dünya'ya doğru gelen bir asteroidi saptırabileceğini kanıtlıyor.

Araştırmayı yürüten Mary Burkey, "Yeterli uyarı zamanımız olursa, potansiyel olarak bir nükleer bombayı fırlatabilir ve onu milyonlarca kilometre uzağa, Dünya'ya doğru gelen bir asteroide gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.

Burkey, nükleer silahların herhangi bir insan teknolojisi arasında birim kütle başına en yüksek enerji yoğunluğu oranına sahip olduğunu ve bunun da onları asteroid tehditlerini azaltmada paha biçilmez bir araç haline getirebileceğini söyledi.