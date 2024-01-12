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Otomotiv Yapay zekalı teknolojik sürüşe devam! Togg'dan bir "akıllı" adım daha
Otomotiv

Yapay zekalı teknolojik sürüşe devam! Togg'dan bir "akıllı" adım daha

Yeniakit Publisher
2024-01-12 11:28:00 -
Yapay zekalı teknolojik sürüşe devam! Togg'dan bir "akıllı" adım daha

Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. İşte akıllı özelliklerden ayrıntılar:

Doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’te dünya kamuoyuyla paylaşan Togg, akıllı cihazlarına yönelik en yeni uygulaması olan yapay zeka destekli kamerasını da CES’te tanıttı.

Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES’te ürün, tasarım ve teknolojilerini sergileyen Togg, AI Kamera uygulamasının duyurusunu da yaptı.Togg’un devrim niteliğindeki AI Kamera yeniliği, kullanıcıların yaşam yolculuklarının her anını kaydetmelerine, düzenlemelerine, paylaşmalarına, saklamalarına ve böylece anılar biriktirmelerine olanak tanıyor. Bu uygulama ile en yeni görüntü işleme teknolojilerine, görüntü yönetimi sistemlerine, yapay zeka tabanlı filtrelere ve fotoğraf düzenleme araçlarına doğrudan erişen kullanıcıların içlerindeki sanatçı da ortaya çıkıyor.

19 farklı yapay zeka algoritması

Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera’nın geniş lensinin konumu, tüm yolcuların her kareye dahil olmasını mümkün kılıyor. Bu inovasyon sayesinde sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama dahil olmak üzere 19 farklı yapay zeka algoritması kullanılarak en basit görüntüler bile etkileyici görsellere dönüşebiliyor. Yalnızca tek bir tıkla çok sayıda yapay zeka filtresi uygulanarak uzay, kedi temalı ‘patiler’ veya gelecek fantezisi gibi yeni dünyalara erişilebiliyor, epik maceralardan sahneler tekrar tekrar yaşanabiliyor.

AI Kamera uygulamasına yakında TruStore üzerinden erişebilecek kullanıcılar, görüntüleri çektikten sonra görselleri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşmadan önce düzenleyebilecek, hatta yolculuk sırasında görsel galerilerini ‘sergi moduna’ alarak herkesi eğlenceye dahil edebilecek. 

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