Yapay zekâda ilk 20'de yer alacağız

Dijitalleşme faaliyetlerine hız veriliyor. Makine öğrenmesi, büyük veri ve yapay zekâ alanında daha iyi bir konuma gelmek için önemli adımlar atılıyor. Yeni dönemde de devam edecek bu adımlar ve Dijital Türkiye hedefini yakalamak için yapılacak hamleler şöyle:

50 bin istihdam plânı

Yapay Zekâ Stratejisi kararlılıkla uygulanacak. Yapay zekâ alanının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) katkısı yüzde 5’in üzerine çıkarılacak.Bu alanda 50 bin kişi istihdam edilmesi, lisansüstü düzeyde 10 bin mezun sayısına ulaşılması ve Türkiye’nin ilk 20’ye girmesi sağlanacak.

Yeni nesil TRUBA süper bilgisayarıyla yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalarda kapasite 5 kat artırılacak.

Türkiye dijital dönüşümü ilgilendiren endekslerde ilk 10’a taşınacak.

Türkiye’nin Dijital Avrupa Programı’na katılımı değerlendirilecek.

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Dijital Devlet Stratejisi ve Ulusal Veri Stratejisi hayata geçirilecek.

Veri paylaşımı kolaylaşacak

‘Kamu Veri Alanı Projesi’ devam edecek. Proje çerçevesinde kamuda veri paylaşımı kolaylaştırılacak. Kamu kurumlarının büyük oranda ‘veri temelli organizasyona’ dönüşümü hızlandırılacak.

Kamu kurumlarının kullandıkları ticari lisanslı yazılımların açık kaynak kod yazılımlarla değiştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak.

Tüm çalışmalarda mahremiyete ve kişisel verilerin korunmasına azami özeni gösterilecek. Bunun yanında verilerin anonimleştirilerek toplumun tamamının kullanımına sunulması için projeler ortaya koyulacak.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Avrupa’dan da faydalanılarak güncellenecek.

Ülkenin kendine has tasarım ve üretim kültürüyle öne çıkması adına gerekenler yapılacak.

Mikroişlemci üretimi için yatırımlar hayata geçirilecek.

Girişimcilerin bulut bilişim ve veri merkezlerine erişimlerini kolaylaştıracak tedbirler alınacak.

Web 3.0 kapsamında Türkiye’ye özgü platformların oluşturulması için gerekli teşvik mekanizmaları devreye sokulacak.

Gelecekte dönüşüm geçirecek yahut yeni ortaya çıkacak sektörler, meslekler ve beceriler tespit edilecek. Mesleki eğitim başta olmak üzere müfredat uyumlu, bütüncül ve sürdürülebilir bir yapıda yeniden ele alınacak.

Ulusal Güvenlik Stratejisi gözden geçirilerek ilave tedbirler belirlenecek. Ülkenin en üst düzeyde güvenliğini ve etkinliğini sağlayacak bir mekanizma oluşturulacak. ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ temalı 2023-2026 dönemi Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ile Eylem Planı kuvvetlendirilerek uygulamaya koyulacak. Türkiye bölgesinde ve dünyada kabul edilen caydırıcı bir ‘siber güç’ haline getirilecek.

Türkiye yazılım alanında güçlü bir küresel oyuncu haline getirilecek. Bu amaçla çalışanlar daha donanımlı ve firmalar daha rekabetçi kılınacak.

Yerli dil modelleri

Yerli yapay zekâ dil modelleri geliştirilecek.

Yapay zekâ, makine öğrenmesi, 3 boyutlu yazıcı, bulut bilişim ve büyük veri gibi dijitalleşme uygulamalarına yönelik üretim kabiliyetinin artırılmasına öncelik verilecek. Gerekli araştırma altyapıları geliştirilecek.

Dijital dönüşüm stratejisiyle Türkiye’nin bir dünya markası olmasının yolu açılacak.

Her alanda üretilen veriler dijital ortama aktarılacak. İlgili sektörlerde veri paylaşımı için teknik standartlar belirlenecek.

Hazırlanacak bulut bilişim stratejisiyle kamu kurumlarının veri saklama ve veriye erişim kapasiteleri iyileştirilecek. Veriye dayalı karar destek sistemleri tahkim edilecek.

Sanayinin dijitalleşmesi sürecinde önem arz eden nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojileri yaygınlaştırılacak.

İmalat sanayiinin dijital dönüşüm süreçleri desteklenecek. Finansman imkânları artırılarak yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkması teşvik edilecek.

Model fabrikalar sanayinin yoğunlaştığı toplam 14 ile yaygınlaştırılacak.

KOBİ’lerde dijital dönüşüm uygulamalarına odaklanılacak. KOBİ’lerin otomasyon kullanımları artırılacak. Bu amaçla bilgi, finans, personel eksikliğini azaltacak destek programları açılacak.

E-ticaret ve e-ihracat destekleri geliştirilecek. Bir yandan da tüketicinin ve rekabetin korunması için düzenleyici mekanizmalar kuvvetlendirilecek.

Sanal TL projesi hayata geçiyor

Geliştirilen kavramsal tasarım ve kriptolojik altyapıyla test süreci başlatılan yeni nesil dijital TL projesine imza atılacak. Bunun yanında dijital finansal işlemler konusunda düzenleyici çerçeve güçlendirilecek.

Dijital alanda ülkenin tüm yörelerine ve farklı kesimlerine beceri programları sunulacak. Dijital yetkinliği artıracak kararlar alınacak, vergi mevzuatında güncellemelere gidilecek.

Dijitalleşme konusunda gençleri merkeze koyan politikalar uygulanacak.

İnsan eksenli bir bakışla veriye dayalı karar alma yaklaşımı hem kamuda hem de özel sektörde tesis edilecek. Ülkenin hem Dijital Türkiye hedefini yakalamasına hem de küresel bir lider konuma gelmesine olanak tanınacak.

Bürokrasi azaltıldı

Türkiye dijitalleşme alanında büyük ilerleme kat etti. 2002-2023 döneminde eğitim, sağlık, adalet, sosyal güvenlik, vergi ve belediye hizmetleri gibi fiziki kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan kuyruklar ortadan kaldırıldı.

Kullanıcı sayısı 62 milyon

E-Devlet Kapısı 2008 yılında 9 kamu kurumunun 22 hizmetiyle kullanıma açıldı. Salgın öncesinde yaklaşık 5 bin olan hizmet sayısı 2 yılda yaklaşık yüzde 35 arttırıldı. 2023 Ocak ayı sonu itibarıyla da 945 kurumun 6 bin 821 hizmetinin sunulduğu bir platform haline getirildi. E-Devlet Kapısı kullanıcı sayısı 62 milyona yükseltildi. Bu sayede vatandaşlar adaletten sosyal güvenlik ile sigortaya, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş bir yelpazede kamu hizmetlerine tek noktadan zaman-mekân sınırı olmaksızın erişebiliyor.

Devasa sistem

Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında ise vatandaşlardan talep edilen belge sayısı yüzde 95 azaltıldı. Resmi yazışma işlem süreleri gelen evrakta ortalama yüzde 71, giden evrakta yüzde 32 düşürüldü. Devasa bir sistem olan KamuNet ağıyla verilerin daha güvenli bir şekilde kamu kurumları arasında paylaşılması temin edildi.