Yapay zeka yüzleri güven veriyor: Gençler dijital tuzaklara karşı savunmasız

Bitdefender'ın güncel araştırması, yapay zeka algoritmalarıyla oluşturulan sentetik insan yüzlerinin, gerçek yüzlere oranla daha güvenilir algılandığını gösterdi. Sayıları hızla artan bu dijital profiller, internet ortamında yeni nesil manipülasyon yöntemlerine zemin hazırlıyor. Gençlerin TikTok, YouTube ve Instagram gibi mecraların ötesinde, eğitim ve eğlence süreçlerinde yapay zeka araçlarıyla doğrudan temas kurması, güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Araştırma verilerine göre, yapay zeka tarafından üretilen yüzler insanlar tarafından daha "tanıdık" ve "samimi" bulunuyor. İnsan algısını yanıltabilen bu hiper-gerçekçilik seviyesi, ekrandaki figürün gerçek bir birey mi yoksa bir kod dizini mi olduğunu ayırt etmeyi zorlaştırıyor. Bu durum, eleştirel düşünme süreçleri henüz olgunlaşmamış gençlerin siber zorbalık veya veri hırsızlığı gibi tehditlerle karşılaşma riskini artırıyor.

Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, çocukların ve gençlerin bu tür dijital tuzaklardan korunması için somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Akkoyunlu, günümüzde siber saldırganların yapay zeka yardımıyla kısa sürede güven veren sahte kimlikler oluşturabildiğini belirterek, ebeveynlerin dijital okuryazarlık konusunda rehberlik etmesinin önemine değindi.

Gençleri sentetik medya içeriklerinden korumak için önerilen 5 temel yöntem şunlar:

Gerçeklik algısını tartışın: Çocuklara internette gördükleri her görselin gerçek bir kişiye ait olmayabileceğini anlatın. Yapay zeka ile üretilen yüzlerin ne kadar ikna edici olabileceğini örneklerle gösterin.

Doğrulama alışkanlığı edindirin: Çevrimiçi ortamlarda yeni tanışılan kişilere karşı temkinli yaklaşılmalıdır. Videolardaki sıra dışı göz hareketleri veya doğal olmayan ışık yansımaları gibi yapay zeka belirtilerini fark etmeyi öğretin.

Veri paylaşımına sınır getirin: Sahte profiller aracılığıyla kurulan duygusal bağlar; şifre, para veya kişisel fotoğraf talebiyle sonuçlanabilir. Kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmaması kuralını net bir şekilde koyun.

Gizlilik ayarlarını yapılandırın: Yapay zeka sistemleri, açık profillerdeki verileri kullanarak hedefleme yapabilir. Sosyal medya hesaplarının gizli tutulması ve arkadaş listesinin sadece tanınan kişilerle sınırlandırılması veri güvenliği için kritiktir.

Teknolojik destekten faydalanın: Çocukların dijital aktivitelerini takip etmek ve zararlı içerikleri filtrelemek için güvenlik yazılımları kullanılmalıdır.