Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan ve Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 15. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Erbakan’ın Türkiye’ye sağladığı katkılara ve siyasi mirasına vurgu yaptı.
Erdoğan, sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi;
Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54’üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.
