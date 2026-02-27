  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Mesut Özil: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur İtalyanlar duyurdu: Fatih Terim için Fiorentina ayağa kalktı! İtalya’ya dönüş var! Galatasaray'da Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Mutsuzluğunun sebepleri... TÇÜD rakamları açıkladı: Ham çelik üretimi yüzde 5,8 arttı Yok artık! Juventus Galatasaray'dan intikam alacak: Bitirmek üzereler Müthiş araştırma: Beynimiz 'kaydırdıkça' eriyor mu? Kısa videoların karanlık yüzü ortaya çıktı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Mesut Özil: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Mesut Özil: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur

A Milli Serbest Güreş Milli Takımı kampını ziyaret eden eski futbolcu ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil "İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur" dedi.

#1
Foto - Mesut Özil: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur

Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Kireççi Güreş Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün konuğu olan Mesut Özil, burada sporcularla bir araya geldi. Milli takım antrenmanını takip eden Özil, başkan Taha Akgül ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Mesut Özil: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur

Taha Akgül, Mesut Özil'in ziyareti sebebiyle özel bir gün yaşadıklarının altını çizerek "Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Mesut abimiz. Dünyaca ünlü gururumuz. Kampımızı ziyaret etti. Çocuklar onu görmeyi çok istiyordu. Konsolda oyun oynarken gördükleri abileri, Real Madrid'den izledikleri abileri yanlarına geldi. Bu çok değerli. Bu çoçuklarımız büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na gidecekler. Türkiye'nin en iyi sporcularının burada Mesut abiyi görmeleri büyük gurur." ifadelerini kullandı. A Milli Serbest Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını aktaran Akgül, "Şu anda Sarıyer'deyiz. Çok güzel bir tesisimiz var. Bize bu imkanları sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Mesut abi de bize her konuda destek oluyor. Kendisini gönülden seviyoruz. Sadece bu değil, ülkemizde birçok sosyal projeye katkı sağlıyor. İrfan Gündüz hocamız burada, kendisi aynı zamanda eski milletvekilimiz. Mecliste kanunlarla güreşe çok destek verdi. Bugün kurban kestik, çocukların kazadan beladan korunması için, Allah kabul etsin. Birlikte iftar yapacağız. Herkesin ayağına sağlık." dedi.

#3
Foto - Mesut Özil: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur

Taha Akgül'ü tanıdıkça güreşe ilgisinin arttığını dile getiren Mesut Özil, kampı ziyaret ederek daha önce verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi. Kamptaki tüm sporculara başarı dileyen Özil, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool eşleşmesini de değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi'nde artık "dev" takımların kaldığına dikkati çeken Özil, "Başarılı olmak için bu büyük takımları yenmeniz lazım. Güçlü bir takım gelmiş, inşallah tur atlarlar." diye konuştu. Süper Lig yarışı hakkında da açıklamalarda bulunan Özil, "Benim gönlüm Fenerbahçe'den yana. Fenerbahçe dün kazandı ama maalesef Avrupa'dan elendi. Belki lige daha fazla konsantre olurlar. Galatasaray da Avrupa'da yorulacağı için inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Dualarım Fenerbahçe'yle. Güçlü bir takım kuruldu. Tabii bazı hataları görüyoruz ama sezon uzun bir maraton. Fenerbahçe'yi güçlü görüyorum. Toparladılar kendilerini. İnşallah sezon sonunda ligi kazanırlar." ifarelerini kullandı.

#4
Foto - Mesut Özil: İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur

Sarı-lacivertlilerin şu andaki kadrosuyla oynamak isteyip istemediği sorusuna Özil, "Yok istemezdim, ben artık futbolu bıraktım, güreşe bakıyorum." yanıtını verdi. Özil'in cevabının ardından başkan Taha Akgül de "Mesut abiyle daha önce futbol oynadık. Yetenekleri maşallah çok üst düzeyde. Şimdi yeteneklerine güreşte bakacağız, serbest güreş yapacağız." diyerek espri yaptı. Açıklamaların ardından Mesut Özil ve Taha Akgül, ziyarete gelen misafirleriyle birlikte A Milli Serbest Güreş Takımı oyuncularıyla fotoğraf çektirip antrenmanı takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu
Gündem

Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Türkiye’deki adalet tartışmalarına dair ders niteliğinde ifadeler kullandı.
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yargıdaki gecikmelere karşı en sert çıkışlarından birini yaptı.
Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı
Gündem

Pakistan’la savaşan Afganistan’ın hava savunma sistemi dünyayı salladı

Pakistan ile Afganistan arasında resmi olarak savaş başladı. Pakistan birçok noktaya hava saldırısı düzenledi, iddialara göre 155 Afgan haya..
Cenevre’deki ABD-Ukrayna görüşmeleri tamamlandı: Gözler Abu Dabi’de
Dünya

Cenevre’deki ABD-Ukrayna görüşmeleri tamamlandı: Gözler Abu Dabi’de

Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen diplomatik temaslar kapsamında Cenevre'de düzenlenen ABD-Ukrayna görüşmeleri sona erdi. Görüşme..
En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması
Dünya

En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması

ABD’ye karşı sürekli İran’dan yana tavır ortaya koyan Çin, son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası flaş bir açıklama yaptı. Doğu Asya ülkesi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23